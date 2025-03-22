加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

金門舉辦幼教博覽會 推廣扎根0歲教育政策

2025/3/22 16:11（3/22 17:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
金門縣教育處22日以「點亮扎根0歲，幼兒教育起飛」為主題，在金城體育館舉行114年度幼教博覽會；金門副縣長李文良（圖）表示，這屆博覽會結合「扎根0歲政策白皮書」露出，盼能讓大眾更加了解與支持相關政策。中央社記者吳玟嶸攝 114年3月22日
金門縣教育處22日以「點亮扎根0歲，幼兒教育起飛」為主題，在金城體育館舉行114年度幼教博覽會；金門副縣長李文良（圖）表示，這屆博覽會結合「扎根0歲政策白皮書」露出，盼能讓大眾更加了解與支持相關政策。中央社記者吳玟嶸攝 114年3月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳玟嶸金門22日電）114年金門縣幼教博覽會今天在金城體育館舉辦，金門副縣長李文良表示，這屆博覽會結合「扎根0歲政策白皮書」露出，盼讓大眾更了解與支持相關政策。

金門縣教育處今天在金城體育館舉行「金門縣114年度幼教博覽會」，以「點亮扎根零歲，幼兒教育起飛」為主題，活動現場設計闖關活動及政策宣導攤位，讓眾多親子到場參與。李文良、國民黨立委陳玉珍、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允等人也出席活動。

李文良表示，這屆博覽會結合扎根0歲政策白皮書露出，盼讓大眾更了解與支持相關政策，「扎根0到6歲其實是著眼未來」，當根基足夠穩固，社會才會有更好的發展。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳玉珍說：「我們這一代的努力就是為了下一代。」她認為，現在的校長、老師與家長在教育上參與度相較過去高很多，盼能一起努力讓孩子除了有良好品格，也能有更廣闊的視野。

教育處發布新聞稿表示，這次是第2屆舉辦幼教博覽會，除有文化局、衛生局等設攤展示縣府提出政策資源與服務，參與的許多校園也設計適合2至6歲幼兒6大領域闖關活動，包括身體動作與健康、認知、語文、社會、情緒及美感等領域，讓家長和孩子們共同參與，加深對幼兒教育理解。（編輯：）1140322

#金門縣
#教育處
#陳玉珍
#行政院
#李文良
#國民黨
李文良
金門縣府攜手觀光署 盼產官學打造特色旅遊體驗金門古寧頭戰役據點植樹千株 營造景觀及生態價值
陳玉珍
國會衝突綠委控傷害 藍白立委收到檢方傳票金門表揚模範婦女 陳福海：推動社會發展動力
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：