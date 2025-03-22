金門舉辦幼教博覽會 推廣扎根0歲教育政策

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（中央社記者吳玟嶸金門22日電）114年金門縣幼教博覽會今天在金城體育館舉辦，金門副縣長李文良表示，這屆博覽會結合「扎根0歲政策白皮書」露出，盼讓大眾更了解與支持相關政策。

金門縣教育處今天在金城體育館舉行「金門縣114年度幼教博覽會」，以「點亮扎根零歲，幼兒教育起飛」為主題，活動現場設計闖關活動及政策宣導攤位，讓眾多親子到場參與。李文良、國民黨立委陳玉珍、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允等人也出席活動。

李文良表示，這屆博覽會結合扎根0歲政策白皮書露出，盼讓大眾更了解與支持相關政策，「扎根0到6歲其實是著眼未來」，當根基足夠穩固，社會才會有更好的發展。

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陳玉珍說：「我們這一代的努力就是為了下一代。」她認為，現在的校長、老師與家長在教育上參與度相較過去高很多，盼能一起努力讓孩子除了有良好品格，也能有更廣闊的視野。

教育處發布新聞稿表示，這次是第2屆舉辦幼教博覽會，除有文化局、衛生局等設攤展示縣府提出政策資源與服務，參與的許多校園也設計適合2至6歲幼兒6大領域闖關活動，包括身體動作與健康、認知、語文、社會、情緒及美感等領域，讓家長和孩子們共同參與，加深對幼兒教育理解。（編輯：）1140322