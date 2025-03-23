望安跳島半馬嘉年華 澎湖在地人奪半馬組男女冠軍

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（中央社澎湖縣23日電）2025「春季望安跳島半馬嘉年華」活動，澎湖在地的吳銘凱與劉小琪2人奮勇向前，分別奪下半馬組男女冠軍，其中劉小琪還蟬聯。

「春季望安跳島半馬嘉年華」活動，今天上午7時在望安綠蠵龜觀光保育中心前廣場，500多名國內外選手依序登場；天氣清爽，參賽選手沿途欣賞海島美景。

澎湖的吳銘凱與劉小琪2人在21公里的半程馬拉松中，分別以1小時23分3秒及1小時39分3秒成績，拿下男子與女子的冠軍，澎管處長郭振陵各頒贈新台幣5000元獎金。

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身為籃球健將的吳銘凱，今天首次參加半程馬拉松，感覺賽道非常良好，一路緊盯去年冠軍選手盧家暉，最後以26秒之差贏得冠軍；同樣來自澎湖的劉小琪也1小時39分3秒成績，蟬聯女子組冠軍。

至於10公里的健跑組，則由澎湖呂勝雄與Tiffany Chen兩人，分別以44分8秒與48分21秒，奪得冠軍。（編輯：陳仁華）1140323