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望安跳島半馬嘉年華 澎湖在地人奪半馬組男女冠軍

2025/3/23 10:46（3/23 11:41 更新）
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「2025菊島澎湖跨海馬拉松－春季望安跳島半馬嘉年華」23日開跑，澎湖吳銘凱（左）與劉小琪（右）分別奪下21公里半馬組男女冠軍。中央社 114年3月23日
「2025菊島澎湖跨海馬拉松－春季望安跳島半馬嘉年華」23日開跑，澎湖吳銘凱（左）與劉小琪（右）分別奪下21公里半馬組男女冠軍。中央社 114年3月23日
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（中央社澎湖縣23日電）2025「春季望安跳島半馬嘉年華」活動，澎湖在地的吳銘凱與劉小琪2人奮勇向前，分別奪下半馬組男女冠軍，其中劉小琪還蟬聯。

「春季望安跳島半馬嘉年華」活動，今天上午7時在望安綠蠵龜觀光保育中心前廣場，500多名國內外選手依序登場；天氣清爽，參賽選手沿途欣賞海島美景。

澎湖的吳銘凱與劉小琪2人在21公里的半程馬拉松中，分別以1小時23分3秒及1小時39分3秒成績，拿下男子與女子的冠軍，澎管處長郭振陵各頒贈新台幣5000元獎金。

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身為籃球健將的吳銘凱，今天首次參加半程馬拉松，感覺賽道非常良好，一路緊盯去年冠軍選手盧家暉，最後以26秒之差贏得冠軍；同樣來自澎湖的劉小琪也1小時39分3秒成績，蟬聯女子組冠軍。

至於10公里的健跑組，則由澎湖呂勝雄與Tiffany Chen兩人，分別以44分8秒與48分21秒，奪得冠軍。（編輯：陳仁華）1140323

#望安
#澎湖
「2025菊島澎湖跨海馬拉松－春季望安跳島半馬嘉年華」23日開跑，澎湖吳銘凱（左）與劉小琪（右）分別奪下21公里半馬組男女冠軍，由澎湖國家風景區管理處長郭振陵（中）頒發新台幣5000元獎金。中央社 114年3月23日
「2025菊島澎湖跨海馬拉松－春季望安跳島半馬嘉年華」23日開跑，澎湖吳銘凱（左）與劉小琪（右）分別奪下21公里半馬組男女冠軍，由澎湖國家風景區管理處長郭振陵（中）頒發新台幣5000元獎金。中央社 114年3月23日
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