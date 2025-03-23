北市下午空氣品質估亮紅燈 環保局：外出戴口罩
2025/3/23 12:10（3/23 12:46 更新）
（中央社記者陳昱婷台北23日電）環境部空氣品質監測網顯示，台北市各測站今天上午空品為普通等級，不過台北市環保局提醒，下午恐會惡化至對所有族群不健康的紅色等級，建議民眾減少戶外活動、外出戴口罩。
台北市環保局今天在臉書發文表示，依據環境部最新空氣品質
預報，因西半部垂直擴散條件差，污染物易受累積，加上午後光化作用影響，台北市下午的空氣品質指標（AQI）可能大於150，達對所有族群不健康的紅色等級。
空氣品質指標橘色、紅色活動建議
橘色警示
- 影響：對敏感族群不健康
- 建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛，應減少戶外活動，避免在戶外劇烈運動，敏感族群必要外出時應配戴口罩。
紅色警示
- 影響：對所有族群不健康
- 建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗及戶外活動，在戶外避免長時間劇烈運動，敏感族群建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。
資料來源：環境部
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環保局指出，已依照台北市空氣品質惡化防制措施，成立防制應變小組並啟動因應作為，包含請各局處宣導訊息、擴大機車及柴油大客貨車路邊攔查、加強土資場及營建工地灑水以抑制揚塵等，達到延緩及減輕空品惡化效果。
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環保局提醒民眾，減少戶外活動及私人運具，如須外出建議配戴口罩，敏感族群、長者及小孩等抵抗力較弱者，以及心血管疾病患者，應盡量避免在戶外從事劇烈活動。
此外，台北市政府同時發布溫差提醒，今天至26日受輻射冷卻影響，清晨時氣溫較低，日夜溫差大，民眾外出應適度增減衣物，並留意傍晚氣溫驟降。（編輯：李亨山）1140323
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