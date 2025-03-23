加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

新北殯葬量能 侯友宜：推動多點、分散及優質化

2025/3/23 13:23（3/23 13:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市長侯友宜（中）23日表示，面對新北市殯葬量能不足，在長期的規劃上將朝環保葬多點化、殯葬設備設施分散化及殯儀館優質化等3個方向推動。中央社記者王鴻國攝 114年3月23日
新北市長侯友宜（中）23日表示，面對新北市殯葬量能不足，在長期的規劃上將朝環保葬多點化、殯葬設備設施分散化及殯儀館優質化等3個方向推動。中央社記者王鴻國攝 114年3月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北23日電）新北市長侯友宜今天表示，面對新北市殯葬量能不足，將朝環保葬多點化、殯葬設備設施分散化、殯儀館優質化等3個方向推動；板殯（市立殯儀館）量能也將再調整及優化。

侯友宜今天到淡水聖賢祠視察清明祭祀服務，並慰問現場工作人員的辛勞。他接受媒體聯訪時指出，從3月22日到4月6日清明祭祀期間，已就交通、環保等服務作完整的規劃，要求所有祭祀地點都要做好交通車的接駁及墓區除草、清潔等服務。

他表示，新北市的殯葬量能越來越不足，是非常有急迫感，預估到民國150年，每年往生者將達到5萬3000人，按照現在的殯葬量能是沒有辦法應付的。

侯友宜指出，在長期規劃上將朝環保葬多點化、殯葬設備設施分散化及殯儀館優質化等3個方向推動。其中，在環保葬的多點化方面，除原有的金山、三芝、新店以外，還會再增設淡水、八里、鶯歌、三峽等殯葬點。

他表示，在殯葬設備設施採取分散化後，板殯（新北市立殯儀館）的量能就也要做溝通及適度調整，因此，先期會闢建望月公園的地下停車場，讓交通能夠順暢及快速銜接到三峽殯儀館。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

至於淡水區納骨塔拆除重建的問題，侯友宜指出，此納骨塔於民國106年檢測出氯離子含量過高，經過多年牌位及櫃位移置後，今年將決標重建，預定以7.5年時間、投入新台幣8.3億元經費，設置5萬個櫃位、1萬個牌位及禮廳等相關設施，讓殯葬設施更完整。

新北市民政局表示，今年推出清明服務6大項目，包括38條接駁路線、59個交通管制點、147個服務站、127處紙錢集中站、辦理25場祭祀法會、342公頃公墓進行除草作業，讓民眾清明掃墓更方便。（編輯：戴光育）1140323

#民政局
#新北市
#侯友宜
#清明
#新北
#板殯
新北市長侯友宜（前右2）23日到淡水聖賢祠視察清明祭祀服務情形，並慰問工作人員的辛勞。中央社記者王鴻國攝 114年3月23日
新北市長侯友宜（前右2）23日到淡水聖賢祠視察清明祭祀服務情形，並慰問工作人員的辛勞。中央社記者王鴻國攝 114年3月23日
侯友宜
新北政策說明會 朱立倫：反對修財劃法才應該被罷免新北「黑白切大賽」 王惠美、張麗善聯袂推國產豬
清明
清明節連假 南迴和東海岸及花東縱谷公路多處交管花蓮清明返鄉專車 3/12採實名制開放網路訂票
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：