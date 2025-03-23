議員批立委借區民活動中心押金低 北市：標準相同

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（中央社記者劉建邦、陳昱婷23日電）議員簡舒培指罷免團體擺攤1場押金3萬元，但國民黨立委徐巧芯借松山區民活動中心辦357場活動保證金僅2.6萬元，質疑市府刁難霸團。市府今天表示，申請場地一定同標準。

徐巧芯透過臉書指出，簡舒培提到借滿活動中心、只繳保證金是謊言，上網就可查到還有許多區民活動中心可借，她並未借滿。

徐巧芯說，借用場地除自辦活動還有如報稅活動、公民投票需宣講議題，也是要讓黨籍議員有宣講地點，只要查證，就知道每場除繳保證金，場地費已全數繳費完畢。

民進黨台北市議員簡舒培透過臉書（Facebook）發文，徐巧芯透過同1名助理，大量租借松山、信義區民活動中心3至6月的黃金時段。

她說，如北市松山區就借5個區民活動中心、約357場次，保證金僅需新台幣2.6萬元、場地費9.4萬元；信義區借7個區民活動中心、約365場次，保證金只要3萬300元、場地費10萬345元。

簡舒培表示，徐巧芯只需花幾萬元保證金就能預約區民活動中心，而罷免團體要借公園擺攤，就被北市府打回票，市府更要求罷團每次申請都須繳納3萬元保證金，認為是技術性干擾。

北市府發言人李政軒對此回應，市府各局處已多次說明各項場地申請規範，無論申請者同場地都一定是以同標準，相信謠言止於智者。

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北市民政局指出，有關區民活動中心場地租用費用，各區公所一切依法行政，對所有申請者標準一致；各區公所依區民活動中心收費基準表，都會對所有申請者收取場地使用費及保證金。

民政局表示，租用區民活動中心所繳納的保證金是場地使用完畢就退還申請人，如租用同一區活場地後使用完畢，也可轉為下次場次使用。（編輯：蕭博文）1140323