屏東枋山又現鼬獾狂犬病 縣府31日加開犬貓疫苗注射

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（中央社記者黃郁菁屏東縣24日電）屏東縣枋山鄉楓港村17日晚間有民眾遭鼬獾咬傷，此鼬獾送檢結果狂犬病陽性，是今年恆春半島第3例；屏東縣政府將於31日，在枋山鄉加開狂犬病犬貓疫苗注射場次。

屏東縣動物防疫所今天發布新聞稿表示，枋山鄉楓港村於17日晚間通報，有民眾遭鼬獾咬傷，此鼬獾送檢結果為狂犬病陽性，這是枋山鄉今年發生第2例野生動物狂犬病，也是今年恆春半島第3例，縣府將於3月31日在枋山鄉加開狂犬病疫苗注射場次，呼籲飼主攜帶家中犬貓前往接種。

動防所表示，將與枋山鄉公所配合，免費施打犬貓狂犬病疫苗，時間為31日上午10時30分至中午12時，在楓港老人活動中心，同日下午1時30分至3時，在枋山農會枋山辦事處；枋山鄉及周邊鄉鎮民眾務必把握機會，攜帶家中犬貓前往補強施打狂犬病疫苗，共同守護家人及毛孩安全。

動防所提醒，屏東縣有13個鄉鎮為狂犬病陽性區，且其中有7個鄉鎮發生過確診狂犬病鼬獾抓咬傷人案件，若民眾不慎遭疑似狂犬病動物抓咬傷，應用肥皂、清水沖洗並以優碘消毒傷口後盡速就醫，並主動告知醫師以利診斷處置；如發現死亡鼬獾、白鼻心、食蟹獴等食肉目野生動物，可通報動物防疫所送驗，相關資訊可電洽08-7224109，或上「屏東縣動物防疫所官網-狂犬病專」查詢。

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動防所提及，近年野生動物狂犬病疫情持續擴散，狂犬病是人畜共通傳染病，發病後死亡率達100%，呼籲民眾提高警覺，遵守「二不一要」原則，不接觸野生動物、不棄養寵物、要每年帶犬貓及食肉目動物接種狂犬病疫苗，共同預防狂犬病；未依規定為犬貓完成狂犬病疫苗施打者，將依「動物傳染病防治條例」處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

枋山鄉12日首次檢驗出野生動物狂犬病，動防所已加開28日上午10時30分至中午12時於獅子鄉內獅聚會所、下午1時30分至3時於枋山鄉嘉和福德宮，免費施打犬貓狂犬病疫苗；並將在4月初開始在獅子鄉巡迴施打免費狂犬病疫苗共14場。（編輯：陳仁華）1140324