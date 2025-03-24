加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

中市府新人事 地政局長曾國鈞、研考會主委林鼎超

2025/3/24 17:12（3/24 18:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市政府24日發布新人事案，新任地政局長由曾國鈞回鍋接任，他曾擔任台中市政府地政業務主管近27年、歷經7屆4位市長，創下地方政府紀錄。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年3月24日
台中市政府24日發布新人事案，新任地政局長由曾國鈞回鍋接任，他曾擔任台中市政府地政業務主管近27年、歷經7屆4位市長，創下地方政府紀錄。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年3月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中24日電）台中市前地政局長吳存金及研考會主委劉彥澧惹議請辭下台，台中市政府今天公布，前地政局長曾國鈞將回鍋接掌地政局，而研考會主委則由曾任高雄市首任青年局長林鼎超接任。

吳存金日前疑涉不實核銷特別費遭檢調搜索而請辭下台，劉彥澧則因上班期間請假參加德州撲克比賽而惹議請辭下台，接任人選今天由市府公布。

台中市政府公布，地政局局長一職由曾國鈞回任，研究發展考核委員會主任委員則延攬林鼎超接掌。市府期待透過「老幹新枝」人事布局，兼顧傳承與創新，穩健推動台中市政。

市府說明，曾國鈞是國立政治大學地政系畢業，曾擔任台中市政府地政業務主管近27年、歷經7屆4位市長，創下地方政府紀錄，也是前市長胡志強時期的地政局長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台中市政府表示，曾國鈞見證台中縣市合併、催生中部科學園區、促成水湳經貿園區誕生，協助國家推動土地政策功績卓著，期待倚重曾國鈞的豐富行政經驗，奠定台中邁向國際大城的堅實基礎。

至於新任研考會主委林鼎超，43歲，市府說，是國立政治大學EMBA經營管理碩士、美國舊金山大學財經及市場行銷系畢業，曾任中國信託香港分行經理、高雄市政府青年局首任局長、基隆市政府產業發展處處長、台北漁產運銷公司董事，市府期望林鼎超憑藉跨領域的金融產業與行政經歷，協助市府各項重大建設推動，促進行政革新、實踐透明治理，落實市長盧秀燕陽光政治的理念。（編輯：李錫璋）1140324

#台中市
#吳存金
#研考會
#地政局
#林鼎超
#劉彥澧
#曾國鈞
台中市政府24日發布新人事案，研考會主委由曾任高雄市首任青年局長林鼎超接任。市府期望林鼎超憑藉跨領域的金融產業與行政經歷，協助市府各項重大建設推動。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年3月24日
台中市政府24日發布新人事案，研考會主委由曾任高雄市首任青年局長林鼎超接任。市府期望林鼎超憑藉跨領域的金融產業與行政經歷，協助市府各項重大建設推動。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年3月24日
林鼎超
大武崙沙灘1日3死遭糾正 基市：加強措施後0溺斃基隆擴大青創研發量能 最高可獲百萬元補助
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：