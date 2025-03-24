中市府新人事 地政局長曾國鈞、研考會主委林鼎超

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（中央社記者郝雪卿台中24日電）台中市前地政局長吳存金及研考會主委劉彥澧惹議請辭下台，台中市政府今天公布，前地政局長曾國鈞將回鍋接掌地政局，而研考會主委則由曾任高雄市首任青年局長林鼎超接任。

吳存金日前疑涉不實核銷特別費遭檢調搜索而請辭下台，劉彥澧則因上班期間請假參加德州撲克比賽而惹議請辭下台，接任人選今天由市府公布。

台中市政府公布，地政局局長一職由曾國鈞回任，研究發展考核委員會主任委員則延攬林鼎超接掌。市府期待透過「老幹新枝」人事布局，兼顧傳承與創新，穩健推動台中市政。

市府說明，曾國鈞是國立政治大學地政系畢業，曾擔任台中市政府地政業務主管近27年、歷經7屆4位市長，創下地方政府紀錄，也是前市長胡志強時期的地政局長。

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台中市政府表示，曾國鈞見證台中縣市合併、催生中部科學園區、促成水湳經貿園區誕生，協助國家推動土地政策功績卓著，期待倚重曾國鈞的豐富行政經驗，奠定台中邁向國際大城的堅實基礎。

至於新任研考會主委林鼎超，43歲，市府說，是國立政治大學EMBA經營管理碩士、美國舊金山大學財經及市場行銷系畢業，曾任中國信託香港分行經理、高雄市政府青年局首任局長、基隆市政府產業發展處處長、台北漁產運銷公司董事，市府期望林鼎超憑藉跨領域的金融產業與行政經歷，協助市府各項重大建設推動，促進行政革新、實踐透明治理，落實市長盧秀燕陽光政治的理念。（編輯：李錫璋）1140324