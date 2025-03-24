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日本世界兒童畫展 苗栗11名特優學子獲表揚

2025/3/24 18:21（3/24 19:51 更新）
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苗栗縣國中小學生參加日本第55回世界兒童畫展選拔，有11件作品榮獲特優，縣長鍾東錦（前排右7）24日在縣府接見表揚獲獎學生。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 114年3月24日
苗栗縣國中小學生參加日本第55回世界兒童畫展選拔，有11件作品榮獲特優，縣長鍾東錦（前排右7）24日在縣府接見表揚獲獎學生。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 114年3月24日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）苗栗縣國中小學生參加日本第55回世界兒童畫展選拔，有11件作品榮獲特優、19件優選，縣長鍾東錦今天表揚獲特優學生，鼓勵他們持續在藝術領域探索、精進，勇於追夢。

日本第55回世界兒童畫展分為國中組、國小1至6年級各年級組以及幼兒園組等8組競賽，苗栗縣參賽作品總計30件獲獎，其中特優11件。鍾東錦今天在縣府201會議室接見表揚11名獲獎國中小學生，會場並陳列展示獲獎畫作。

僑育國小3年級學生湯凱睿、竹南國小6年級學生鄭育丞在會中分享創作感言，其中湯凱睿以豐富色彩、生動構圖呈現主題「玉米好好吃」，且以流利客語介紹自己的作品和想法。

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鍾東錦肯定湯凱睿用客家話介紹畫作，講得相當道地，呼籲家長多跟孩子講客語，幫助客家語言文化傳承。

鍾東錦表示，獲獎作品各具特色，能在激烈競爭中脫穎而出，非常不簡單。他說，孩童的視角具有獨特創意，也展現對環境事物的審美、觀察格外細膩，期勉學生持續努力發揮優勢，未來有機會成為出色的藝術家。（編輯：張雅淨）1140324

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苗栗縣僑育國小3年級學生湯凱睿（圖）參加日本第55回世界兒童畫展選拔榮獲特優，24日接受縣府表揚時，以流利客語介紹自己的創作。中央社記者管瑞平攝 114年3月24日
苗栗縣僑育國小3年級學生湯凱睿（圖）參加日本第55回世界兒童畫展選拔榮獲特優，24日接受縣府表揚時，以流利客語介紹自己的創作。中央社記者管瑞平攝 114年3月24日
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