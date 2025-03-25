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台中新地政局長曾國鈞、研考會主委林鼎超 宣誓就任

2025/3/25 11:42（3/25 13:11 更新）
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台中市政府25日在市政會議中舉行新任地政局長曾國鈞（前右）、研考會主委林鼎超（前右2）布達儀式，由市長盧秀燕（前左）主持，兩人高舉右手宣誓就職。中央社記者郝雪卿攝 114年3月25日
台中市政府25日在市政會議中舉行新任地政局長曾國鈞（前右）、研考會主委林鼎超（前右2）布達儀式，由市長盧秀燕（前左）主持，兩人高舉右手宣誓就職。中央社記者郝雪卿攝 114年3月25日
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（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中新任地政局長曾國鈞、研考會主委林鼎超今天在市政會議宣誓就任；市長盧秀燕表示，曾國鈞可謂台中地政界祖師爺，林鼎超學經歷完整，這項人事案可說是「老幹新枝」。

台中市前地政局長吳存金疑涉不實核銷特別費遭檢調搜索約談而請辭下台，前研考會主委劉彥澧則因參加德州撲克比賽惹議而請辭下台，台中市政府昨天宣布新任地政局長由前地政局長曾國鈞回鍋，研考會主委則由曾任高雄市政府青年局長的林鼎超出任。

曾國鈞與林鼎超上午在市政會議中的布達儀式中宣誓就職，並由盧秀燕監交，接下印信；盧秀燕在布達儀式後說，這項人事案可說是「老幹新枝」，已退休曾國鈞曾擔任市府地政主管近27年，歷經藍綠多任市長，是地政界祖師爺，很多人都驚訝可請到曾國鈞重出江湖。

盧秀燕指出，而林鼎超畢業於美國舊金山大學，曾任香港地區銀行經理、基隆市政府產業發展處長、高雄市政府青年局長，也是學經歷完整。

77歲已退休多年的曾國鈞，會後接受聯訪說，因為市長盧秀燕邀請，只好回來拔刀相助；43歲林鼎超則說，謝謝盧秀燕邀請，未來會全力以赴。

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台中市副市長鄭照新說明，林鼎超歷任地方政府產發處長及青年局長，還有國際金融經驗，對台中未來貨幣點數兌換或研考會核心業務青諮委員、青年事務的發展經驗豐富，所以市府借重長才，期待可將研考會業務進行緊密整合及結合。

至於曾國鈞擔任地政局長，鄭照新表示，曾國鈞可說是台中地政界祖師爺，曾在多屆台中市長之下擔任局長，公信力及業務嫻熟度無庸置疑，台中市正值發展之際，有這樣祖師爺鎮守地政業務，是城市之福。（編輯：陳仁華）1140325

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台中市政府25日在市政會議中舉行新任研考會主委林鼎超（右）布達儀式，在市長盧秀燕（右2）監交下，林鼎超接下印信。中央社記者郝雪卿攝 114年3月25日
台中市政府25日在市政會議中舉行新任研考會主委林鼎超（右）布達儀式，在市長盧秀燕（右2）監交下，林鼎超接下印信。中央社記者郝雪卿攝 114年3月25日
台中市政府25日在市政會議中舉行新任地政局長曾國鈞（右）布達儀式，在市長盧秀燕（右2）監交下，曾國鈞接下印信。中央社記者郝雪卿攝 114年3月25日
台中市政府25日在市政會議中舉行新任地政局長曾國鈞（右）布達儀式，在市長盧秀燕（右2）監交下，曾國鈞接下印信。中央社記者郝雪卿攝 114年3月25日
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