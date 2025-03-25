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台中清水農會老舊電梯曾困老農40分鐘 逾千萬元更新

2025/3/25 12:09（3/25 13:11 更新）
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台中清水區農會大樓2部電梯使用逾32年，農會總幹事顏秋月（左）表示，年久失修、頻繁故障，曾有老農受困電梯長達40分鐘；立委楊瓊瓔爭取經費更新，預計2025年底前完工。楊瓊瓔服務處執行長洪柳益（右）、張清照特助張東玄（中）。（立委楊瓊瓔提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月25日
台中清水區農會大樓2部電梯使用逾32年，農會總幹事顏秋月（左）表示，年久失修、頻繁故障，曾有老農受困電梯長達40分鐘；立委楊瓊瓔爭取經費更新，預計2025年底前完工。楊瓊瓔服務處執行長洪柳益（右）、張清照特助張東玄（中）。（立委楊瓊瓔提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月25日
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（中央社記者趙麗妍台中25日電）台中清水區農會大樓2部電梯使用逾32年，年久失修、故障頻繁，曾有老農受困電梯長達40分鐘，立委楊瓊瓔爭取經費更新，中央地方分別補助，加上農會自籌款，估2025年底前完工。

國民黨立委楊瓊瓔及台中市議長張清照服務處25日上午辦理「清水區農會修繕推廣教育場域暨友善高齡者及無障礙人士環境計畫」現勘，包括農業部、台中市政府農業局、張清照特助張東玄等單位代表出席。

清水區農會大樓自民國82年啟用，至今已有32年歷史，2部電梯超過使用年限，設備老舊、故障頻傳，維修難度日益增加；農會總幹事顏秋月指出，電梯幾乎每週都會故障2至3次，曾有農友受困長達40分鐘。

顏秋月指出，此型號電梯已停產，維修廠商僅能以中古備品替換，電梯設計未符合現行無障礙標準，對年長者及行動不便人士出入不便，農會日常舉辦的農民會議、家政活動，甚至長者綠色照顧站課程都受影響。

楊瓊瓔與張清照協助，向農業部及台中市農業局爭取經費補助，總工程經費新台幣1350萬元，農業部補助811萬元、台中市農業局補助135萬元、清水區農會自籌404萬元。

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楊瓊瓔服務處執行長洪柳益表示，新電梯將採用最新科技，具備平穩運行功能，無上下樓層吊索聲，並加裝紅外線感應裝置，避免發生夾人意外，全面提升安全性。

張東玄則說，清水區農會肩負服務地方重要責任，打造高齡友善、無障礙設施，提供行動不便農民順利參與農會活動，推動農村永續發展。（編輯：陳仁華）1140325

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