參選基隆市長？童子瑋：做好當下

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（中央社記者王朝鈺基隆25日電）基隆市議會議長童子瑋今天接受專訪，被問及是否參選基隆市長表示，議長工作很繁重，他就是做好當下，現階段最重要責任是讓民進黨基隆市議員能將公平監督市政的聲音展現出來。

童子瑋中午接受匯流新聞網「中午來開匯」主持人黃光芹專訪，黃光芹兩度詢問是否參選基隆市長，童子瑋說，在地方運作上，議長工作很繁重，不管是國民黨或民進黨市議員，很多事情都需要協調溝通，他就是做好當下。

童子瑋表示，他現階段最重要的責任是讓民進黨基隆市議員，能將公平監督市政的聲音展現出來，他把這件事做好，就要花費非常大力氣，他也有責任帶領民進黨繼續努力在基隆深耕，獲得更多市民認同。

對於基隆市去年罷免市長謝國樑，今年則有公民團體發起罷免國民黨立委林沛祥，童子瑋表示，去年和今年是截然不同的情形，今年是大罷免風潮，全國都有的公民運動。

童子瑋說，至於為何去年唯獨只有謝國樑罷免案，他認為其實可以避免，東岸商場（接管）案，其實市府、微風、NET可以坐下來溝通協調，為何最後要搞到檯面上，難道是民進黨創造的嗎，不能怪民進黨支持者最後加入罷免行動。

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童子瑋表示，今年則是公民運動，不是任何人可以控制，在國會有這麼多亂象的時刻，不可能由單一政黨發動這樣的公民運動，今年和去年是完全截然不同的結構，當變成公民運動時「神也控制不了」，沒有誰能喊停，因為有許多人對國會亂象、對台灣民主自由感到擔憂。

童子瑋說，不管在立法院還是地方議會，最重要的是溝通，才能讓國家向前進，而國民黨在立法院做的事，就是要把國家癱瘓，癱瘓的不是民進黨而是國家，國民黨以為在汙辱總統賴清德，「沒有，你（國民黨）汙辱的是台灣人民」。（編輯：方沛清）1140325