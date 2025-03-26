家長陪練心肌梗塞停止呼吸 基隆教練搶救挽回1命

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（中央社記者王朝鈺基隆26日電）新北市汐止區某國中籃球隊日前在校訓練時，1名隊員的父親在旁陪伴，突然心肌梗塞停止呼吸，基隆市正濱國中籃球隊教練林子軒剛好在場以AED急救，挽回男子寶貴生命。

這名男子的妻子寫信向正濱國中表達謝意，信中提及，丈夫3月15日在籃球場突然心肌梗塞並停止呼吸，情況十分危急，林子軒剛好在現場，迅速展現卓越應變能力指揮調度。

她表示，林子軒指揮學生快速取來「自動體外心臟電擊去顫器」（AED），確保設備可及時使用，調度學生引導救護車進入正在施工的校園，節省搶救時間，並與該校籃球隊教練一同實施「心肺復甦術」（CPR），確保急救過程順利進行。

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她說，林子軒成功爭取黃金搶救時間，並趕在消防救護團隊到場前，挽回1條寶貴生命，林子軒的冷靜、專業與領導能力，展現擔任教練的應變素養，也為學生們做最好示範。

正濱國中校長李康莊今天表示，林子軒去年在汐止某國中擔任教練，事發當天回到這所國中協助訓練，這次冷靜應對也為學生們做出最好身教。（編輯：方沛清）1140326