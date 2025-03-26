屏東春天音樂盛典 台灣祭、三大日音樂節4月登場

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（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）屏東兩大音樂品牌「台灣祭」、「屏東三大日音樂節」，將於4月分別在墾丁大灣遊憩區與屏東縣立體育館前草地登場，縣府邀樂迷到屏東聽歌、逛市集。

屏東縣政府今天舉行屏東春天音樂盛典記者會。傳播暨國際事務處指出，邁入第5屆的台灣祭將在4月3日至5日於墾丁大灣遊憩區登場，有百萬天團美秀集團、金曲獎最佳樂團血肉果汁機、滅火器及宇宙人等陣容，並邀請美國、日本及香港等知名樂團到場演出，現場超過百組多元化樂團。

傳播處表示，台灣祭年年吸引來自世界各地樂團參與，更有許多國外音樂人願意自掏腰包參加，今年樂團徵選報名共計350組，包含來自日本、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、越南、英國、韓國等國的音樂人。另外，「南方大唱全國原創大獎賽」也將在台灣祭現場舉行，冠軍將代表台灣參加Coming Kobe音樂祭演出。

傳播處表示，以流行音樂為主的屏東三大日音樂節，迄今已邁入第8年，今年於4月11日至13日在屏東縣立體育館前草地開唱，16組藝人輪番上陣，包括金曲歌后楊乃文、台語金曲歌王許富凱、亞洲舞王羅志祥、畢書盡等超強卡司，連續3天接力演出，要讓樂迷大飽耳福。

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除了音樂演出外，4月12、13日也與知名市集品牌「雄店市集」合作推出春天音樂市集，將有古著老物、原創設計、職人手作、風格選品及各式美食佳餚等。

另外，因應三大日音樂節活動人潮，4月11日晚上10時起至4月14日清晨5時，於屏東市仁愛路（勝利東路至公園路段）進行封路，以利硬體搭設及拆卸，提醒用路人注意。（編輯：張雅淨）1140326