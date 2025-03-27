北市29路段設救護消防車優先號誌 每趟可省42秒

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（中央社記者陳昱婷台北27日電）盼提升救護車、消防車救援效率及安全性，台北市交通局112年底在29條路段實施緊急優先號誌，依車輛位置自動延長綠燈或縮短紅燈，上路至今平均每趟次縮短42秒。

台北市交通局今天透過例行記者會說明緊急車輛優先號誌實施成效，交通管制工程處交通控制中心主任吳育緯表示，救護車及消防車出勤時雖有優先路權，不受路口號誌燈號限制，但難免在尖峰時段受困車陣中，甚至有發生事故的風險。

吳育緯指出，為協助救護車及消防車兼顧出勤效率及安全，交控中心與消防局攜手，在10家急救責任醫院周邊29路段設置緊急優先號誌，車輛出動及送醫狀態時，會每秒傳送座標給交控中心系統，系統再自動根據路網狀態變換紅綠燈秒數，延長綠燈或縮短紅燈。

吳育緯說，目前共有239處號誌為緊急優先號誌，民國112年底完成建置以來，平均每月啟動約1.2萬次、服務約3000趟次緊急車輛，縮短出勤時間42秒，更大幅減少路口事故發生件數。

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與會的台北市消防局救災救護指揮中心主任顏富平表示，緊急優先號誌主要在常送往的台大、榮總、三總等10家醫院周邊設置，上路至今頗受第一線員工好評，可以避免停等紅燈或車流回堵狀況，還減少了路口碰撞發生機會。

顏富平指出，搶救人命分秒必爭，希望此措施能持續推行，將持續收集員工意見、觀察是否有其他常塞車路口，提供給交通局研議。（編輯：方沛清）1140327