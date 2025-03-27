宜蘭綠色博覽會29日開幕 縣民搶先體驗

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（中央社記者王朝鈺宜蘭27日電）宜蘭綠色博覽會將於29日在武荖坑風景區開幕，今天開放縣民搶先體驗，會場共有21座親子同樂體驗設施，代理縣長林茂盛到場與民眾同樂，直呼非常好玩。

林茂盛受訪表示，今天除安排縣民體驗外，並邀請觀光旅宿業者入場了解相關設施。今年綠博真的非常好玩且寓教於樂，綠博期間除每天安排定目劇演出外，會場還有實境解謎，共有12道關卡讓大家闖關。

林茂盛說，今年綠博主題是「永續未來，從心開始」營造共融世界，會場有17個永續共融展區多元精彩內容，還有21座親子同樂體驗設施，並安排DIY手作活動，歡迎民眾29日起造訪綠博。

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主辦單位表示，「零電無碳遊戲場」以零電無碳理念，設置適合親子互動的無動力遊戲，遊客可在旋轉飛椅中感受空中飛翔快感，或在青蛙翹翹板上體驗上下運動與蛙跳樂趣，還有在360度旋轉自行車與人體陀螺儀體驗天旋地轉。

主辦單位指出，綠博的蘭陽動植物王國，今年也帶來許多陪伴動物，遊客不僅能見到可愛的迷你豬，還可與可愛的南丘娃娃羊親密接觸，也可以觀賞家禽之王「梵天雞」的挺拔英姿，與性格獨特且充滿魅力的羊駝親近，另外還有性格溫馴有著柔軟毛髮的駱馬。（編輯：張銘坤）1140327