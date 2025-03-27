苑裡高中國中部男排5大盃賽金滿貫 鍾東錦頒獎

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（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）113學年度國中甲級排球聯賽（JHVL），苗栗縣立苑裡高中國中部勇奪隊史首冠，並為苗栗締造年度5大盃賽「金滿貫」紀錄。縣長鍾東錦今天接見表揚，頒發團隊75萬元獎勵金。

縣立苑裡高中國中部男子排球隊今年在永信盃、華宗盃、和家盃和莒光盃4大盃賽奪冠，團隊氣勢如虹日前再戰國中甲級聯賽，以3比1逆轉強敵台中市潭秀國中，成功封王，完成年度5大盃賽「金滿貫」空前紀錄。

校長吳俊秀今天率領球隊至縣府接受表揚，由縣長鍾東錦頒發選手、教練團隊新台幣75萬元獎勵金，身兼苗栗縣體育會理事長的議長李文斌也頒贈選手鼓勵金，苑裡鎮長劉育育、苑裡鎮民代表會主席洪晃琦及多名縣議員都到場祝賀。

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鍾東錦讚許球隊表現可圈可點，連奪5座金盃實屬不易，感謝每一位選手的堅持與努力，以及教練的辛勤指導，因為團隊共同的努力與堅韌意志，才能為學校、位苑裡、為苗栗縣帶回這項殊榮。

鍾東錦指出，苑裡鎮堪稱縣內培養排球選手的搖籃，從苑裡國小就開始深耕排球運動，縣府除持續提供更多資源，推動基層體育發展外，未來更希望有機會進一步籌組縣隊，讓選手個人職涯能有長遠發展，繼續為苗栗爭光。（編輯：林恕暉）1140327