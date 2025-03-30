新北：更新單元1簽約 永和大陳社區都更全面啟動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北30日電）在新北市政府秘書長邱敬斌見證下，永和大陳社區公辦都更案今天完成各更新單元的最後拼圖，由新北住都中心與遠雄建設團隊完成更新單元1簽約儀式，都更全面啟動。

大陳社區號稱最複雜公辦都更案，在市府多年推動下，今天完成最後一區更新單元1的簽約儀式。

邱敬斌表示，自更新單元2在109年完工入住，為當地公辦都更成功豎立標竿，經推動其他更新單元招商，在單元5、6、7及3、4依序招商後，更新單元1也順利招商，7個單元成功全壘打，宣告永和大陳更新全面啟動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他表示，單元3即將施工、單元4整合規劃中，單元5、7審議中，單元6預計114年下半年開始拆除動工。

他表示，大陳社區推動大面積公辦都更，希望能做為成功的示範案例，帶動新北市的老舊社區重建，提供民眾更好更安全的居住環境，新北住都中心將在捷運頂溪站周邊及板橋浮洲等地推動大面積都更案，希望讓每一案串連推動，為新北市注入新氣象。（編輯：李錫璋）1140330