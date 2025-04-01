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清明連假台中山城遊不塞車 東勢警啟動交通疏導

2025/4/1 10:19（4/1 10:31 更新）
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清明連假將至，台中市東勢警分局3日至6日啟動清明交通疏導勤務，在觀光景點、轄內易壅塞路段執行交通疏導。（東勢警分局提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年4月1日
清明連假將至，台中市東勢警分局3日至6日啟動清明交通疏導勤務，在觀光景點、轄內易壅塞路段執行交通疏導。（東勢警分局提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年4月1日
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（中央社記者趙麗妍台中1日電）清明連假將至，台中市東勢警分局3日至6日，豐勢路、台8線東關路段、東勢林場沿線、東豐綠廊自行車道周邊道路、新社區第3公墓周邊道路等易壅塞路段，執行交通疏導勤務。

台中市東勢警分局今天發布新聞稿，清明節期間，預期會出現北往南返的車潮，東勢地區因鄰近國道系統，許多民眾會選擇國道1號及豐勢路段做為行車路線。另有石岡水壩、東勢林業文化園區、東勢林場遊樂區、客家文化園區等，是民眾出遊踏青的好去處，也是民眾前往大雪山森林遊樂區、谷關風景區等景點必經之地。

東勢警分局針對東勢大橋2端、豐勢路、明德路、新社區協中街、中93與中95路口等交通要道，規劃警力執行定點或機動交通疏導，隨時監控轄區各主要幹道車流狀況。

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東勢警分局提醒，民眾傍晚陸續返家時，車流可能匯集於東勢大橋、東關路及協中街，建議要走國道1號北上的駕駛人，可以走台3線東蘭路銜接卓蘭大橋左轉縣道140號接國道1號三義交流道替代，避開往豐原區國道4號接國道1號車多壅塞的情形。

東勢分局分局長林中興表示，東勢區、新社區多屬山區，部分路段路幅小、彎道多，務必小心行駛，並牢記「路口慢看停，行人停看聽」，保護自己也保護他人安全。（編輯：李淑華）1140401

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