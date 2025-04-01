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恆春旅遊購GO節 住宿抽汽車

2025/4/1 14:32（4/1 14:46 更新）
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屏東縣政府推出「恆春旅遊購GO節」活動促進觀光，屏東縣長周春米（右5）1日出席啟動記者會宣傳。中央社記者黃郁菁攝 114年4月1日
屏東縣政府推出「恆春旅遊購GO節」活動促進觀光，屏東縣長周春米（右5）1日出席啟動記者會宣傳。中央社記者黃郁菁攝 114年4月1日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣1日電）迎接恆春建城150週年，屏東縣政府推出「恆春旅遊購GO節」促進觀光；4至8月在恆春半島6鄉鎮活動合作店家住宿1晚，即可參加抽獎，近300項獎品包含汽車與家電。

屏東縣長周春米今天在活動啟動記者會致詞表示，墾丁有風光、也有辛苦時，「但我們不會氣餒」，恆春半島的精采要透過更多管道讓大家知道。從南國趴、恆春觀星活動、台灣祭到風域祭已暖身許久；現在推出「恆春旅遊購GO節」，4月1日至8月31日止，只要住宿枋山鄉、獅子鄉、車城鄉、恆春鎮、滿州鄉、牡丹鄉，就可以抽大獎，每月都有1台車，現在入住「正對時」。

屏東縣民宿協會理事長余松華說，台灣祭期間住房率都突破9成，核心地區墾丁住宿已滿，溢出到車城、滿州鄉，預計連假會湧入20至30萬人次參加台灣祭。活動為旅宿業者帶來很好的效益，希望國人來走走，以不同角度看看恆春半島，現在住宿、消費CP值都很高。

屏東縣政府交通旅遊處表示，「恆春旅遊購GO節」活動祭出近300項獎品，包括汽車、黃金、洗脫烘衣機、洗碗機、75吋電視、電子衣櫥、按摩椅等，總價值超過新台幣千萬好禮，以及活動合作店家提供免費住宿券等，只要來趟恆春旅遊住宿，就有機會中大獎，將汽車開回家。

交旅處表示，只要是恆春半島地區（枋山鄉、獅子鄉、車城鄉、恆春鎮、滿州鄉、牡丹鄉）合法旅館、民宿，都可以加入活動成為合作店家，加入「Line id：@2025hcgo」，即有專人服務。

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交旅處說明，民眾即日起至8月31日止，至活動合作店家住宿，並加入「屏東GO購」會員，將發票或活動收據上傳登錄至「恆春旅遊購GO節」官網即可參加抽獎，且不限次數，1張發票（或活動收據）享有1次抽獎機會，每月將抽出汽車、電視等獎項，每一獎項都價值至少5000元以上。

交旅處提及，發票（或活動收據）務必於住宿當月最後一日晚上23時59分前，至活動官網完成上傳登錄；主辦單位將於次月公開直播抽獎，4月住宿5月抽獎，以此類推，當月如未中獎不延續至次月。（編輯：吳素柔）1140401

屏東縣政府推出「恆春旅遊購GO節」活動促進觀光，屏東縣長周春米（左）1日出席啟動記者會，公布獎品包含按摩椅、電子衣櫥、冰箱等多項家電。中央社記者黃郁菁攝 114年4月1日
屏東縣政府推出「恆春旅遊購GO節」活動促進觀光，屏東縣長周春米（左）1日出席啟動記者會，公布獎品包含按摩椅、電子衣櫥、冰箱等多項家電。中央社記者黃郁菁攝 114年4月1日
屏東縣政府推出「恆春旅遊購GO節」活動促進觀光，屏東縣長周春米（圖）1日出席啟動記者會，公布有近300項獎品，包含75吋電視、小V鍋、吸塵器等家電。中央社記者黃郁菁攝 114年4月1日
屏東縣政府推出「恆春旅遊購GO節」活動促進觀光，屏東縣長周春米（圖）1日出席啟動記者會，公布有近300項獎品，包含75吋電視、小V鍋、吸塵器等家電。中央社記者黃郁菁攝 114年4月1日
屏東縣政府推出「恆春旅遊購GO節」活動促進觀光，民眾即日起至8月31日止，至活動合作店家住宿，並加入「屏東GO購」會員，將發票或活動收據上傳登錄至「恆春旅遊購GO節」官網即可參加抽獎，每月都有1台車。中央社記者黃郁菁攝 114年4月1日
屏東縣政府推出「恆春旅遊購GO節」活動促進觀光，民眾即日起至8月31日止，至活動合作店家住宿，並加入「屏東GO購」會員，將發票或活動收據上傳登錄至「恆春旅遊購GO節」官網即可參加抽獎，每月都有1台車。中央社記者黃郁菁攝 114年4月1日
屏東縣政府推出「恆春旅遊購GO節」促進觀光，1日舉行活動啟動記者會，只要來恆春旅遊住宿就有機會中大獎將汽車開回家。圖為5輛大獎汽車在縣府南棟大樓前廣場一字排開。中央社記者黃郁菁攝 114年4月1日
屏東縣政府推出「恆春旅遊購GO節」促進觀光，1日舉行活動啟動記者會，只要來恆春旅遊住宿就有機會中大獎將汽車開回家。圖為5輛大獎汽車在縣府南棟大樓前廣場一字排開。中央社記者黃郁菁攝 114年4月1日
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