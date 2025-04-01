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北市公園內34個流動廁所 改造為景觀公廁

2025/4/1 16:49（4/1 16:56 更新）
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台北市公園處1日表示，為提升民眾如廁環境，兼顧長輩、親子、性別友善及無障礙使用族群需求，已陸續汰換公園內34個流動廁所。圖為內湖碧湖公園內改造後的公廁，更為通風、明亮。（公園處提供）中央社記者劉建邦傳真 114年4月1日
台北市公園處1日表示，為提升民眾如廁環境，兼顧長輩、親子、性別友善及無障礙使用族群需求，已陸續汰換公園內34個流動廁所。圖為內湖碧湖公園內改造後的公廁，更為通風、明亮。（公園處提供）中央社記者劉建邦傳真 114年4月1日
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（中央社記者劉建邦台北1日電）台北市公園處表示，為提升民眾如廁環境，兼顧長者、親子、性別友善及無障礙使用族群需求，已汰換公園內34個流動廁所，改造為更通風、明亮、寬敞且符合公園的景觀公廁。

台北市政府公園路燈工程管理處今天發布新聞資料指出，自2023年起規劃陸續汰換公園內流動廁所成為景觀公廁，廁間除設置通用設計原則，且內部寬敞並設有洗手台等設施。

此外，公廁內也考慮通風，改造後，更不容易累積異味及出現潮濕，外觀設計融合公園景觀，讓民眾改變公廁異味骯髒等刻板印象，統計至今，已有34座公園內流動廁所，被改造成為景觀公廁，藉此因應市府的公廁新文化。

公園處新聞資料指出，原本流動公廁改造成為景觀公廁，公廁內部的空間更寬敞且明亮，以內湖碧湖公園的公廁為例，改造後讓遊客都可受到景觀公廁的便利性，甚至有民眾提到，連嬰兒推車都可進入公廁，很方便。

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公園處表示，只要符合改善條件，各公園內流動廁所都已著手改造成為景觀公廁，並規劃改造固定公廁，預估今年底前陸續完成10座。

公園處指出，優化公園公廁的主要原因包含設施老舊、屋頂漏水及通風、採光不佳等問題，後續每年將會持續更新老舊且需改善的公廁。（編輯：李錫璋）1140401

#台北市
#公園處
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