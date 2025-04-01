花蓮會長高的玉里大橋 南下新橋提前半年完工

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（中央社記者李先鳳花蓮縣1日電）分別始建於民國60及80年代的玉里大橋南北舊橋，在111年918地震後，南下橋梁結構受損嚴重而封閉，施工單位採北上、南下2座橋輪流施工，今天南下新橋通車，提前半年完工。

花蓮玉里大橋南下、北上「兩代橋」在918台東池上地震時都受到重創，尤其南下橋梁結構毀損嚴重，交通部公路局蘇花改工程處於112年2月27日開工，同年4月9日拆除南下舊橋，6月啟動新橋下部結構施工，至114年3月31日完成南下新橋，距震災發生後僅歷時30個月，蘇花改工程處表示，這是繼南方澳大橋重建工程後，第2座在災後3年內即達成重大橋梁緊急重建的工程。

蘇花改工程處指出，南下線新橋施工期間共經歷9次的颱風侵襲及秀姑巒溪水位暴漲，又經歷0403花蓮地震及餘震不斷影響，共有近3個月無法施工的困境，在包括施工（瑞鋒營造公司）、監造（中興顧問公司）、設計（台灣世曦顧問公司）及蘇花改工程處所組成的專業團隊持續努力不懈，克服天候及地質災害的挑戰，提前在拆橋後2年內完成建造新橋。

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為避免對交通衝擊，蘇花改工程處表示，新橋完成後分2階段改道方式，今天下午南下車流改道新橋，並接續辦理北上前後端出入口車道改善施工，工期預定15天，屆時新橋將恢復南北雙向快車道，並於靠外側設置機慢車優先道，提供給所有用路人安全的行車空間。

蘇花改工程處表示，因玉里大橋位於歐亞板塊及菲律賓板塊間的斷層處，受板塊擠壓影響，東側海岸山脈端平均每年抬升近3公分。為減輕新橋建設完成後的管理維護負擔，改建後的新橋採用簡支鋼箱形複合式橋梁型式，並在P6處抬高拱起60公分，估約20年後橋面將恢復平順，再加上橋梁結構可承受高度30公分的變形，預計每30年才需循環辦理全橋封閉頂升，在公路局東區養護分局專業且妥善的維護管理下，達成百年使用的目標。（編輯：郭諭儒）1140401