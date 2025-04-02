蔣萬安推永康商圈徒步區 5/10起每週末試辦交管

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（中央社記者陳昱婷台北2日電）為打造永康商圈為徒步區，台北市長蔣萬安拍板，5月10日起每週末的下午2時至晚間8時試辦「永康街人本城市假日漫步區」，實施期間自有車輛除非持有通行證，否則禁止進入。

蔣萬安今天上午與南港區里長座談前接受媒體聯訪，他表示，自3月拋出試辦永康商圈為徒步區的構想後，獲得許多正面迴響，所以他親自拜訪當地里長及商圈代表，說明規劃並聽取意見，再與各局處多次討論後，確定5月10日開始試辦。

蔣萬安說，試辦時間為5月10日至6月10日每個週末的下午2時至晚間8時，實施範圍為信義路二段到永康公園間的永康街巷弄，期間禁止外來車輛進入，當地居民及商家則可申請自有車輛特別通行證，救護車、消防車等緊急車輛也可進入。

他表示，規劃徒步區是希望落實「人本位」的城市規劃，讓市民享受安全、安心、自在的行走空間，同時讓商圈發展更活絡，相信能打造出下一個別具特色的徒步商圈。

大安區永康里長李明螢接受電訪表示，一開始聽到這個構想時，因為配套措施明顯不足，居民大多感到不解，但經過交通局及商業處多次拜會討論，雙方逐漸找到共識，現在已能審慎樂觀地看待此規劃，期待達到住商共好。

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李明螢指出，待市府完成作業，之後將透過里辦公處發放通行證，讓商家跟居民出入不會受到影響，並爭取封街期間每個路口都派駐員警或義交，確實疏導交通、守護遊客行的安全。

交通局說明，「永康街人本城市假日漫步區」試辦期間，除持有通行證的住戶及商家不受管制，緊急車輛、垃圾車、外送員機車、裝卸貨車都會開放通行，並視試辦情形滾動檢討，同時鼓勵民眾多利用大眾運輸工具前往。（編輯：張銘坤）1140402