屏東縣府遭上萬親子包圍 變身童趣樂園激發夢想

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（中央社記者李卉婷屏東縣3日電）屏東縣府今天舉辦「包圍縣府 孩子作主」兒童節活動，嚴肅縣府建築化身童趣樂園，有上萬名親子參加，縣長周春米表示，持續打造友善兒童空間，成為激發創意與夢想基地。

「包圍縣府 孩子作主」活動由周春米帶領孩子一起到縣府各角落探險，包括小小縣長政見發表、擲骰子決定城市預算並學習如何分配公共資源、紙箱迷宮探險、地板塗鴉、泥巴天地等，讓孩子釋放天性，跳進泥坑打滾、捏陶土等；最吸睛彩繪公車，由孩子手持畫筆在屏東客運巴士上盡情揮灑，打造獨一無二「屏東觀光專車」，孩子們也瞬間變成繽紛小野人，引發不少笑聲。

周春米會中表示，縣府大樓外牆有掛上4個巨型人偶，有緊抓著窗框、有俏皮探頭張望，就像是在進行一場「孩子當家」冒險行動，過去縣府大樓總給人一板一眼嚴肅形象，今天搖身一變成為孩子專屬遊樂場，可透過紙箱裝扮走秀、小小縣長發聲、24個互動遊戲區等精彩活動，讓大小朋友一同沉浸在天馬行空想像世界中。

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周春米說，孩子常常能以最純真想法去觀察身邊人事物，並提出大人都想像不到的點子，為讓孩子聲音被聽見，現場特別設置「小小縣長區」讓孩子們上台發表政見，儘管表達內容天馬行空，卻也真實反映心中渴望，也讓大人在制定相關公共政策時，更能與日常生活緊密連結，未來將持續打造友善兒童空間，成為激發創意與夢想基地。

「包圍縣府 孩子作主」活動，由縣府24個局處全力合作，各自打造24款獨具特色遊戲，關卡設計充滿巧思，「花園城市探索」讓孩子運用紙箱堆疊出至少比自己身高2倍以上假想房子，學習基礎力學原理；「勇者救援任務」穿戴小小消防帽，體驗滅火英雄使命感；「營養動吃動」透過闖關遊戲，教導均衡飲食等。（編輯：陳仁華）1140403