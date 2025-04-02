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屏東永續林業探索展 認識淨零與環保重要性

2025/4/2 19:01（4/2 20:01 更新）
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屏東縣政府在農業物產館推出「屏東永續林業探索展」，2日下午開幕，縣長周春米（中）等人出席，邀請民眾一同認識屏東林業資源，了解淨零行動、永續環保重要性。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年4月2日
屏東縣政府在農業物產館推出「屏東永續林業探索展」，2日下午開幕，縣長周春米（中）等人出席，邀請民眾一同認識屏東林業資源，了解淨零行動、永續環保重要性。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年4月2日
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（中央社記者李卉婷屏東縣2日電）屏東縣政府在農業物產館推出「林×未來－屏東永續林業探索展」，展區互動設計可認識屏東林業資源外，還可了解淨零行動、永續環保重要性。

屏東縣政府與林業及自然保育署屏東分署、屏東科技大學共同策劃「林×未來－屏東永續林業探索展」今天下午開幕，展期從3至27日，從木材種子到木製品的永續林業生產循環；另外同場舉辦的「森林碳匯×淨零轉型」論壇，則透過公私協力探討，提高屏東森林碳吸存量。

屏東縣長周春米出席並表示，屏東有山有海，還有美麗森林，擁有56.3%森林覆蓋率，除了生態保育、休閒觀光發展，每年更可吸收約5萬公噸二氧化碳。

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周春米說，今年熱帶農業博覽會轉型以「未來」為主題方向，農業物產館進一步推出每月主題展，3月舉辦蘭花展，4月針對屏東林業為主題，介紹屏東木竹產業與國產材應用，並結合互動展示與教具體驗，讓民眾全面感受林業與生活應用，由視覺、觸覺到嗅覺，認識屏東豐富林業資源與淨零行動。

縣府指出，探索展以「碳匯之森」、「木育之森」、「日常之森」、「循環之森」、「共學之森」等5大展區，系列活動包括3至5日的繪本導讀及樹木調查、16日的認識家鄉林業、19日的南方森林故事集，另外逢週六舉辦手作活動。（編輯：龍柏安）1140402

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#林業及自然保育署
周春米
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