北市中山商圈78店連署 14日公聽會盼解違規爭議

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（中央社記者劉建邦台北4日電）北市南西心中山商圈店家遭檢舉違反土管條例，北市府研議擬放寬，商家也成立協會連署辦理社區參與盼獲轉圜。商業處今天表示，已有78家連署，14日將辦公聽會邀居民參與。

台北市商業處資料指出，為輔導赤峰街商圈與南西心中山商圈商家，去年10月訂定公布相關作業原則，要求新設商家及使用明火店家應辦理社區參與，讓商家成立時有依循，並達到共創地方發展。

商業處表示，此作業原則的新設商家是指民國109年1月後至去年8月9日前成立，需申辦社區參與公聽會並作成紀錄，交給都市發展局。若新設及使用明火商家經無異議取得同意營業共識，都發局就可核准其納管申請。

商業處指出，赤峰商圈永續發展協會及北市心中山巷弄好生活商圈發展協會已提交舉辦社區參與計畫書，且有78家商家連署，將協助在14日晚上召開2場次公聽會。

商業處表示，公聽會資訊已提供當地里辦公處，並郵寄通知店家附近15公尺內承租戶、設籍居民及所有權人等，估約2000人。希望透過公聽會，聆聽地方對商圈經濟發展與環境衛生安全等意見，建構店家與居民的和諧共存。

都發局指出，預估今年底啟動全市都市計畫通盤檢討法定程序作業，若地方欲放寬商業使用且已取得共識，屆時將納入考量。

台北市南西商圈於前台北市長柯文哲任內推動心中山線形公園改造計畫，範圍在台北捷運中山站至雙連站間及南京西路等區域。

北市府去年4月間接獲多次檢舉商家未符合土地使用分區，經稽查後發現多數為飲料店業及餐館業，未符合「第四種住宅區」需臨接8公尺道路寬度的土地使用分區管制自治條例規定。

對此，北市府寄出行政指導函給建物使用人要求限期改善，並通知74間店家，包含赤峰街商圈44家、中山南西商圈30家進行改善。北市府寄送行政指導函，引發業者自危且擔憂商圈巷弄特色消失。

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由居民、房東、店家組成台北市心中山巷弄好生活商圈發展協會籌備處去年7月間宣布成立協會，並提出盼市府推動都市計畫個案檢討等3項訴求。

都發局去年8月間表示，為協助輔導南西心中山及赤峰街商圈合法化發展，研議放寬處理109年後不符土地使用管制附條件允許使用條件的商家，允許加入2個商圈組織，經連署後，應辦理社區參與取得共識，就可納管為評點制。（編輯：戴光育）1140404