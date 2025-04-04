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周春米赴台灣祭與樂迷同樂 賴總統驚喜獻聲

2025/4/4 22:02（4/4 23:06 更新）
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墾丁獨立音樂盛事「台灣祭」4日來到活動第2天，總統賴清德也特別錄製祝賀影片致意，希望大家好好享受墾丁的海風、南國的熱情，盡情享受音樂。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年4月4日
墾丁獨立音樂盛事「台灣祭」4日來到活動第2天，總統賴清德也特別錄製祝賀影片致意，希望大家好好享受墾丁的海風、南國的熱情，盡情享受音樂。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年4月4日
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（中央社記者李卉婷屏東縣4日電）墾丁音樂盛事「台灣祭」活動進入第2天，吸引大批樂迷前往，屏東縣長周春米也到場與樂迷同樂，並驚喜帶來總統賴清德為台灣祭錄製的影片。

台灣祭為期3天，5大舞台、上百組樂團輪番登場，從白天到入夜接力演出。賴總統在影片中說：「希望大家好好享受墾丁的海風、南國的熱情，盡情享受音樂。」

周春米表示，「至少我們還有音樂」是台灣祭主軸精神，看到這麼多樂迷來到美麗墾丁相當感動，明天是最後1天，歡迎全台所有愛好獨立音樂「聽團仔」共度台灣祭，接下來縣府還有一波波活動，包括屏東三大日音樂節、南國生活節，每場都精采。

縣府傳播暨國際事務處指出，為讓活動更多元化，首度與Line Friends韓國恐龍Joguman合作，設計聯名主視覺、聯名周邊商品販售，Joguman本尊也出現在活動現場與大家同樂。

一期一會的台灣祭，最有特色的「南方大唱」樂團大賽，共有161組樂團報名參與，經過初賽、複賽的層層關卡，在萬眾矚目下冠軍隊伍The Salitus誕生，延續去年與日本神戶Coming Kobe音樂節締結姊妹活動，冠軍隊伍將到日本登台演出。

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縣府表示，台灣祭孕育出優秀音樂人才，邁向國際演出，這是台灣祭的一大進步，更是對台灣音樂文化肯定。

台灣祭今天由新世代天團「TRASH」壓軸，同時還有三金歌王「乱彈阿翔」與「固定客」跨界合作演出。明天是台灣祭最後1天，還有包括宇宙人、美秀集團、滅火器等樂團演出。（編輯：龍柏安）1140404

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墾丁獨立音樂盛事「台灣祭」活動4日進入第2天，吸引大批樂迷前往，屏東縣長周春米（前中）也到場同樂。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年4月4日
墾丁獨立音樂盛事「台灣祭」活動4日進入第2天，吸引大批樂迷前往，屏東縣長周春米（前中）也到場同樂。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年4月4日
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