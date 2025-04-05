北市消費申訴案 表演履約、影音串流訂閱爭議多
2025/4/5 13:18
（中央社記者劉建邦台北5日電）台北市法務局公布，113年度受理消費申訴及調解案共1.9萬餘件，消費爭議最多為網購等5大類型；其中，藝文展演類以購票帳號遭鎖、表演活動履約爭議、影音串流訂閱制等遭申訴最多。
台北市法務局今天發布新聞資料指出，統計113年度受理消費申訴及申請調解案統計共1萬9564件，較112年2萬784件略降；消費爭議最多依序為網路電視購物類、運輸類、藝文表演類、線上遊戲類、旅遊類。
法務局表示，藝文展演類重返前5大消費爭議類型，其中包含購票帳號遭鎖、表演活動履約爭議、影音串流訂閱制爭議等遭申訴最多。
法務局指出，消費爭議案件數排行第1為網路電視購物類，共4245件，案件數排名依序為新加坡商蝦皮娛樂電商公司（蝦皮購物網站）731件，富邦媒體科公司（momo購物網）、網路家庭公司（PChome 24h購物）；常見爭議原因以商品瑕疵及退換貨等為主。
法務局表示，至於排名第2為運輸類、共2022件，以外送平台為大宗，包含優食台灣股份公司（Uber Eats）507件最多，主因以餐點錯誤、延遲送達、餐點毀損、未成功領餐，平台客服等遭訴最多。
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此外，藝文表演類消費爭議共1762件，排名第1為拓元公司共486件，主要爭議原因為購票帳號遭偵測使用不當程式遭封鎖。
法務局指出，相關消費爭議案件等資料公布在官方網站，民眾如有消費疑義可撥「1950」消費者服務專線洽詢，有法律問題，可多利用台北市政府法律諮詢資源。（編輯：陳政偉）1140405
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