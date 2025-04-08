梨山雲端上婚禮恐成絕響 參山處：可協助民間辦理

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（中央社記者趙麗妍台中8日電）全台最高海拔教堂梨山耶穌堂，2022年底修復完工開放參觀，其中「雲端上的婚禮」吸引海內外新人參加。受立院刪除預算影響，將不再舉辦，參山處表示，可改由民間或教會辦理。

梨山耶穌堂興建於1969年，位於海拔2011公尺的梨山地區，有56年歷史。早年先總統蔣中正夫婦夏季時經常住在梨山、做禮拜，由宋靄齡捐資興建，具有歷史意義。經公告為台中市歷史建築。

921地震後，梨山耶穌堂受損荒廢，交通部觀光署參山國家風景區管理處斥資新台幣4270萬元，2022年底修復完工，開放民眾參觀外，更舉辦「雲端上的婚禮」，吸引海內外新人報名參加。

參山處今天向媒體表示，梨山耶穌堂修復後，本希望可委外經營，但受限土地為原住民保留地，教堂必須做宗教使用。目前由基督教長老教會泰雅爾中會旗下所屬的日月潭耶穌堂派員管理營運。

參山處長曹忠猷指出，梨山耶穌堂因交由基督教老長教會營運，考量宗教信仰不同，今年「雲端上的婚禮」參加對象多以香港遊客居多，香港遊客希望能賞櫻，因此移師福壽山農場辦理。不少新人還是有到梨山耶穌堂拍照。

因受立法院刪除預算影響，參山處的預算減少，曹忠猷說，明年不再舉行「雲端上的婚禮」，教會若有意接手，一樣可在梨山耶穌堂舉行，參山處會協助辦理。

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梨山里長賴盛功提到，梨山耶穌堂已成為梨山觀光指標之一，因開放遊客參觀，有助促進梨山觀光。

曹忠猷說，將邀集和平區公所及教會等協調，希望能釐清梨山耶穌堂的定位，讓梨山耶穌堂發揮更大的功能。（編輯：郭諭儒）1140408