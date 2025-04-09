新北大觀國中女排聯賽奪首冠 獲市府頒76萬培訓金

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（中央社記者黃旭昇新北9日電）新北市大觀國中女排隊勇奪國中甲級排球聯賽冠軍，今天在市政會議分享喜悅。市府說，選手都不是體育班學生，執教14年的教練鍾佳蓉逐步帶領邁向冠軍之路。市府頒76萬元培訓金

市府體育局表示，成軍22年的新北市大觀國中女子排球隊，今年3月在屏東縣舉辦的「113學年度國民中學甲級排球聯賽JHVL」，以複賽全勝晉級；在冠軍戰擊敗台中市雙十國中，勇奪隊史首座JHVL冠軍。

獲最佳中間攔網球員的隊長鄭詠瑜，今天在市政會議分享冠軍金盃喜悅，並代表球隊獻上冠軍衫給市長侯友宜。全隊隊員、教練鍾佳蓉、校長羅珮瑜、體育局長洪玉玲一起合影。

體育局說，冠軍戰3月23日由新北大觀國中對戰台中雙十國中，兩校在複賽時都是6連勝。開賽後，大觀國中掌控全場節奏，以直落三迅速完勝對手。

其中，隊長鄭詠瑜獲頒最佳中間攔網球員；吳昕芸獲頒最佳自由球員；武家蓁榮獲最佳邊線攻擊球員及最有價值球員。

執教大觀女排14年的教練鍾佳蓉，帶領球隊征戰無數，今年也是鍾佳蓉到大觀國中執教14年的第一冠。她表示，這一年走來不容易，且刷新好多紀錄，希望學生們帶著悸動迎接每次的不同挑戰。

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體育局表示，大觀國中是培育排球國手的搖籃，多數畢業校友都曾為國家比賽披上戰袍，也持續在企業排球聯賽的舞台發光發熱。今年JHVL聯賽前6名學校中，大觀國中是唯一非體育班的球隊，隊員須在課後才能訓練。市府在大觀國中奪冠後，頒發新台幣76萬元做為培訓金。

侯友宜讚許，大觀國中女排隊陣容堅強，帶回隊史首座冠軍，展現強烈奪勝企圖心令人佩服，他也非常感謝教練鍾佳蓉始終給予隊員們高度肯定，逐步帶領孩子邁向冠軍之路。（編輯：李錫璋）1140409