婉拒助弱勢生學費遭國小職員嗆冷血 動保團體無奈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）苗栗某國小職員傳訊台灣動物緊急救援小組請求幫忙經濟弱勢生學費遭婉拒，該職員竟回信質疑「人不如畜生」並嗆「冷血」，讓動保志工無奈又難過；校方今天對該職員個人行為表示抱歉。

台灣動物緊急救援小組執行長倪京台今天透過影片向媒體表示，2日接獲苗栗1所國小職員透過電子郵件求助，希望協助校內6名繳不出學費的清寒學生，但礙於幫學童繳納註冊費及代辦費，與本身組織的成立宗旨及申請勸募目的不符，因此加以婉拒。

倪京台指出，志工當時回信告知對方，可尋求其他社福系統或公益團體協助，不料，這名學校職員竟情緒大爆發，透過E-mail質疑「天啊、你們的意思是說人不如畜生嗎」、「你們這一群人很冷血，人在作、天在看」，讓第一線志工們感到非常難過又無奈。

倪京台說，台灣動物緊急救援小組能夠體諒學校人員想幫助弱勢學童的心情，但用言語打擊方式令人無法接受，希望可以用更理性的方式，尋求合適的單位加以協助。

校方今天透過聲明稿表示，該名專職行政人員為幫助校內經濟弱勢學生，寫信求助台灣動物緊急救援小組，純屬個人行為，學校事先並不知情或同意、授權，當事職員已了解錯誤所在，並願意向有關人員致歉。

透過 Google News 追蹤中央社

校方指出，學校針對經濟狀況不佳或突遭變故學生，設有教儲戶的補助機制，且目前教儲戶餘額仍足夠補助學生經費，對此事深表遺憾，向所有在此事件中，受到傷害或不舒服的人員，感到十分抱歉，未來會加強宣導讓全校師生更清楚各項救助的管道及申請流程，以避免類似事件再次發生。

苗栗市長余文忠上午得知後，也到校關切6名學生的狀況，並允諾市公所去年成立的「扶弱助學基金」可馬上幫助繳交學雜費，未來這些家庭如有困難，甚至可以長期認養學童，確保小朋友受教權益。（編輯：林恕暉）1140409