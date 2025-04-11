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屏東「來恆春擁抱宇宙」 追星還可聽張正傑音樂會

2025/4/11 13:55
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（中央社記者李卉婷屏東縣11日電）屏東縣政府舉辦「來恆春擁抱宇宙」系列活動，掀起「追星」熱，5月邀請大提琴家張正傑跨界演出「美猴王鬧場」，今天起開放線上報名，民眾在鵝鑾鼻可享受星空及音樂。

縣府今天新聞稿指出，為恆春建城150年紀念暖身，繼推出4場「來恆春擁抱宇宙」草地觀星音樂會，於5月3、4日下午5時至8時30分在鵝鑾鼻燈塔推出「春之星空親子野餐音樂會」，知名大提琴家張正傑攜手鋼琴演奏家與京劇大師朱陸豪，透過大提琴與鋼琴悠揚樂聲，結合京劇美猴王俏皮戲曲風格，演出「美猴王鬧場」。

文化處表示，除音樂表演，國立屏東大學附設實驗小學及屏東縣車城國小提供天文望遠鏡，加上現場邀請屏東天文協會及天文愛好者提供專業望遠鏡導覽解說，追星族可以攜帶野餐墊，坐在遼闊草原上，邊聽音樂邊感受星空的靜謐與美好。

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另外，5月3日適逢寶瓶星座流星雨，當晚活動延長至午夜。針對親子族群，現場也安排了親子瑜伽與星空有獎徵答，為大小朋友帶來最難忘的星空體驗。

文化處指出，活動採線上報名免費入場，還可加購恆春在地食材野餐盒，每場限額500人，今天已開放網路線上預約報名。（編輯：張銘坤）1140411

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張正傑
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