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路透：英特爾執行長陳立武投資數百中企 8家與解放軍有關
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屏東第一鮪買家連3年得標 總價逾230萬元

2025/4/11 14:34（4/11 14:56 更新）
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「屏東第一鮪」拍賣會11日在東港魚市場登場，澎坊股份有限公司連續第3年競標成功，以113年價格每公斤新台幣1萬300元得標，總價逾230萬元。左7為屏東縣長周春米。中央社記者黃郁菁攝 114年4月11日
「屏東第一鮪」拍賣會11日在東港魚市場登場，澎坊股份有限公司連續第3年競標成功，以113年價格每公斤新台幣1萬300元得標，總價逾230萬元。左7為屏東縣長周春米。中央社記者黃郁菁攝 114年4月11日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣11日電）「屏東第一鮪」拍賣會今天在屏東縣東港魚市場登場，競標總重224公斤黑鮪。澎坊股份有限公司連續第3年競標成功，以去年價格每公斤新台幣1萬300元得標，總價超過230萬元。

東港籍「茂豐祥號」漁船在鞭炮聲中熱鬧進場，屏東縣長周春米、美國在台協會（AIT）高雄分處長張子霖（Neil H. Gibson）、日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史與農業部次長黃昭欽等登船，為「第一鮪」加冕掛牌；「第一鮪」接著吊到岸上秤重，揭曉長219公分、總重224公斤。

拍賣起標價1公斤1000元，喊到8800元時一度停滯，周春米喊話競標者，今年屏東黑鮪魚文化觀光季滿25週年，希望價格再高一點，最後澎坊公司總經理常春媚舉牌，以去年得標價1公斤1萬300元購下。

常春媚表示，屏東縣政府與漁民每年辦活動不易，拋磚引玉「相挺」辛苦漁民，照去年價格買下，希望漁業發展更好。

「在地企業挺在地產業」，周春米說，1公斤超過1萬元賣出就非常感謝。今年黑鮪魚比去年早2週游進，代表東港地區黑鮪魚文化觀光季將起跑，縣府會從5月3日到7月6日在東港、小琉球辦活動。

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在生日當天捕獲黑鮪的「茂豐祥號」船長陳睿豪表示，心中預期拍價應與去年差不多，拍出好價格很高興。

陳睿豪與船主父親陳保勝6日凌晨0時19分通報東港漁業電台，約在5日深夜11時許於台灣東南方海域捕獲1尾公黑鮪；32歲的陳睿豪討海約7年、升船長約2年，這是他首次捕獲「第一鮪」。（編輯：李明宗）1140411

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2025年「屏東第一鮪」由東港籍「茂豐祥號」漁船捕獲，11日拍賣會吊上岸稱重，揭曉這尾黑鮪身長219公分、體重224公斤。中央社記者黃郁菁攝 114年4月11日
2025年「屏東第一鮪」由東港籍「茂豐祥號」漁船捕獲，11日拍賣會吊上岸稱重，揭曉這尾黑鮪身長219公分、體重224公斤。中央社記者黃郁菁攝 114年4月11日
周春米
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陳睿豪
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