對等關稅衝擊遠洋漁業 小釣協會：越南等國退單

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（中央社記者林巧璉高雄11日電）台灣鮪延繩釣協會理事長李明信今天說，小釣船捕撈魚種須經越南等國加工後才銷美，近日越南已退單，300多艘船在海上不知該不該捕魚，即使（對等關稅）緩徵還是人心惶惶。

對多國祭出對等關稅的美國總統川普（Donald Trump）日前說，已超過75國聯絡美國希望談判且未採取報復行動，他已授權這項施暫停實施90天，在此期間僅實施10%對等關稅。

農業部漁業署在高雄市辦「因應美國加徵關稅我國遠洋產業支持方案座談會」，由農業部次長黃昭欽主持；台灣鮪延繩釣協會（小釣協會）、魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業同業公會等出席。

黃昭欽會前接受媒體聯訪表示，遠洋漁業關稅面向較複雜，報表上雖直接銷售美國市場數量不大，但漁獲賣到第3國加工，商品終點市場還是在美國，須評估這些間接市場的影響。

李明信說，台灣出貨到越南、泰國加工，但越南方面已退單，通知漁獲不要再出，貿易商、加工廠都暫停收購，影響漁民非常大。現在是鬼頭刀捕撈季，「現在要捕撈也不是、不捕撈也不是，進退兩難。」

李明信表示，（對等關稅）暫緩90天一樣沒幫助，遠洋漁業要很多作業時間，包括加工、裝貨櫃等。

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魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業同業公會總幹事施教智說，產業最擔心關稅政策造成全球經濟衰退擴散效應，希望政府能協助漁民度過難關。

黃昭欽會後告訴媒體，除漁獲銷售難題，多數業者擔心銀行「雨天收傘」，業者本來就有貸款，希望銀行保持樂觀，不要抽銀根；農業部會轉達相關部會，也會持續幫助業者。（編輯：李明宗）1140411