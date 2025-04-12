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因應會考新制 竹苗學生提早佈局搶進名校

2025/4/12 11:29（4/12 11:51 更新）
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竹苗區國中教育會考117學年度起將由現行3級分制改為5級分7積點制，由於該區高分群多，不少家長提早佈局，盼讓孩子就近唸好學校。圖為國立新竹高中學生進入校門。中央社記者魯鋼駿攝影 114年4月12日
竹苗區國中教育會考117學年度起將由現行3級分制改為5級分7積點制，由於該區高分群多，不少家長提早佈局，盼讓孩子就近唸好學校。圖為國立新竹高中學生進入校門。中央社記者魯鋼駿攝影 114年4月12日
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（中央社記者管瑞平、郭宣彣、魯鋼駿新竹縣12日電）竹苗區人口成長，牽動高中教育資源分配，竹苗區國中教育會考117學年度起將改為5級分7積點制，由於高分群多，不少家長提早布局，盼讓孩子就近唸好學校。

高科技產業發展帶來人口移入，根據內政部統計資料，竹縣、竹市近5年人口均為正成長。教育部指出，各區域教育部主管的國立、私立高中，都將於114學年起每班調降1人，唯獨竹苗區高中維持班級人數不變，新竹縣市政府更計畫在部分公立高中增班，以因應新竹學生需求。

根據教育部資料，竹苗區公立高中職有41所，但學生數量仍多於公立學校名額，若想擠進理想的學校，會考成績顯得格外重要。

竹苗區高級中等學校入學推動小組去年召開第4次會議，討論是否修正竹苗區免試入學比序項目國中教育會考級分，原苗栗縣主張維持3級分制、新竹市表態改7級分制、新竹縣提出5級分制，經3縣市決議由現行3級分制改為5級分7積點制。

1名補教老師向中央社記者表示，竹苗區最搶手的新竹科學園區實驗中學錄取門檻為5A10+、作文五級分；竹中、竹女則分別為5A6+及5A4+，5A學生僅能選擇竹北高中或其他國立高職綜合科，稍有閃失可能就要跨縣市到苗栗讀高中。

1名國中教師說，新竹科學園區周邊家長都想讓孩子「就近」念好學校，但竹苗地區高分群多，導致偏科強的學生只要1科成績不慎掉到B區間，排序就會往後退，若錄取在交通不便的學校，反而會想選擇到通學方便的地區就讀。

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以新竹縣為例，112年會考學生變更至基北區為92人，113年變更至基北區84人，顯示有部分學生選擇出走到北北基。面對此次改制。竹北市林姓家長告訴中央社記者說，新制對偏科強的孩子仍是弱勢，難以進入第一志願。

住在高鐵新竹站附近的1名家長指出，他的孩子自行模擬會考成績5A4+，此成績無法進入新竹高中，但可考慮新北市板橋中學，搭高鐵到板中的通學時間，可能比搶搭公車到新竹高中的時間還短，將與孩子討論是否變更高中就學區。（編輯：林恕暉）1130412

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竹苗區國中教育會考117學年度起將改為5級分7積點制，不少家長提早佈局，盼讓孩子就近唸好學校。圖為國立苗栗高中校門。中央社記者魯鋼駿攝影 114年4月12日
竹苗區國中教育會考117學年度起將改為5級分7積點制，不少家長提早佈局，盼讓孩子就近唸好學校。圖為國立苗栗高中校門。中央社記者魯鋼駿攝影 114年4月12日
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