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竹苗會考新制 偏鄉老師：恐走填鴨教育回頭路

2025/4/12 11:34（4/12 11:51 更新）
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竹苗區國中教育會考117學年度起將由現行3級分制改為5級分7積點制、扶助弱勢積分加1分。部分老師認為，新制對偏鄉孩子較為不利，甚至恐走回填鴨教育的老路。圖為考生畫考試答案卡。中央社記者魯鋼駿攝 114年4月12日
竹苗區國中教育會考117學年度起將由現行3級分制改為5級分7積點制、扶助弱勢積分加1分。部分老師認為，新制對偏鄉孩子較為不利，甚至恐走回填鴨教育的老路。圖為考生畫考試答案卡。中央社記者魯鋼駿攝 114年4月12日
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（中央社記者管瑞平、郭宣彣、魯鋼駿新竹縣12日電）竹苗區國中教育會考117學年度起將由現行3級分制改為5級分7積點制、扶助弱勢積分加1分。部分老師認為，新制對偏鄉孩子較為不利，甚至恐走回填鴨教育的老路。

高科技產業發展帶來人口移入，不同於其他縣市縮減高中入學名額，竹縣市府都設法為公立高中增班，以因應入學需求。尤其新竹縣市的高中職名額有限，也讓高中職入學成為竹苗區家長學生的關心焦點。

竹苗區高級中等學校入學推動小組去年9月也修正竹苗區免試入學比序項目國中教育會考級分，由現行3級分制改為5級分7積點制。

苗栗縣府教育處學務管理科長林采香告訴中央社記者，改制後，對頂尖或程度待加強學生較無太大影響，衝擊最大的是程度在「基礎」範圍學生，以往成績落在B區間就有4分；新制上路後，須更努力拿到B++才能贏得優勢，否則總積分會較以往3級分計算時低，選填志願相對不利。

林采香說，新竹縣及苗栗縣有不少偏鄉學校，偏鄉學生在家庭環境、教育及外部資源連結上，真的不若都市孩子擁有先天優勢，應給予一定保障；也有部分在教學現場的偏鄉教師對於新制恐又落入「分分計較」窠臼，表達擔憂。

苗栗縣退休校長陳招池過去服務教育界長達44年，教職生涯幾乎投入偏鄉地區學校，改制消息一出，她透過臉書發文「教育不能太自私，只想拔尖不願扶弱」，她認為改制後，提高進入所謂明星學校的門檻，對原本起跑點就落後的偏鄉學子將會追得更加辛苦。

陳招池告訴中央社，早年聯考採百分制，對分數斤斤計較，因此才有3級分制因應而生，以上、中、下三等級，降低評比壓力；改制後，偏鄉地區家長或許又開始緊張，「有能力的就選擇出走外縣市」，形同變相鼓勵家長把孩子往都會地區送，形成強者更強、弱者更弱。

「高中短短3年，上不上名校不是重點，重點在於孩子是否有明確的奮鬥目標」陳招池說，與其為孩子爭取更有利的考試機制、教育環境，或許家長、教育決策者們更該灌輸孩子用更長遠的眼光看待自身人生規劃。

1名國中學生抱怨，新竹競爭太激烈，學校又少，即便考5A也擠不進當地前三志願，偏偏新竹大眾運輸不便，通勤時間長，直呼「在新竹地區搭公車上學的時間，根本可以搭高鐵去台北唸書」，目前正與爸媽討論是否提前轉學籍到雙北。

也有家長認為，以前聯考時代是看總分，可以用強科補弱科，現在的分級制度強調各科分數等值，不偏重任何一個科目，讓學生必須「十項全能」才能進入理想學校。

關西鎮富光國中老師簡文萱向中央社記者表示，新入學制不僅未跟上先進國家開展多元智能的走向，更加犧牲義務教育階段的全人通識培育，迫使新時代的青少年走回填鴨教育的老路。

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簡文萱指出，改制後恐導致偏遠學生原本5B積分可得20分，將降為15分，只另加1分，無法呈現超額比序三大向度總積分相同後才比的偏遠保障序位。另外，5B++學生第1階段積分會勝過3A2B，影響2A與1A學生排序。

簡文萱說，建議偏鄉學校可打破編班建置，不受30人為1班限制，讓學生得到專長授課品質；研議降低偏鄉師生比，確保偏鄉學子擁有平等教育師資；應效仿高中繁星計畫，國立、縣（市）立高中應依比例分配入學名額給偏鄉學生。（編輯：林恕暉）1140412

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