黃偉哲譚艾珍深入社區 聯手宣導防詐

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）台南市政府推動「打詐台南隊」，深入各社區宣導，市長黃偉哲與擔任「反詐大使」的資深藝人譚艾珍，今天聯手於中西區宣導防詐技巧，呼籲民眾在親友圈互相提醒，全民一起阻詐。

黃偉哲致詞表示，台南市反詐成效全國第一，每月阻詐件數績效居冠，展現銀行、郵局第一線行員、超商店員與警方通力合作成果，並特別感謝譚艾珍願意投入公益，與市府一起走遍基層宣導，守護市民財產安全。

黃偉哲指出，詐騙手法推陳出新，包括假綁架、投資詐騙、AI變聲等皆須警惕，尤其遇到聲稱穩賺不賠的投資理財訊息，務必謹記「不心動、不行動」，才能在第一時間守住財產。

譚艾珍表示，詐騙話術往往結合人性弱點與資訊落差，令人防不勝防，呼籲社會應給予受害者更多理解與支持，而非責備與質疑，期盼大家以一傳十、十傳百的力量，彼此相互提醒告知，全民一起防詐、阻詐。

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台南市政府警察局第二分局提供資料指出，今天的社區治安會議，是譚艾珍防詐宣導巡迴列車系列行程其中一站，預計走遍台南37個行政區，透過藝人影響力結合市府資源，與各區里民交流，將防詐觀念扎根。

警方指出，詐騙手法不斷翻新，不論年齡、職業或學歷，人人皆可能成為詐騙受害者，市府除宣導強化防詐意識，並加強通報機制管道，持續與金融、宗教等系統公私協力，攜手守護全民安全及財產保障。（編輯：吳素柔）1140415