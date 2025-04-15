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酒駕累犯照片失真 中市警改密錄器截圖

2025/4/15 16:18（4/15 16:31 更新）
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台中市議會15日召開定期會進行專案報告，有議員質詢時，秀出台中市交通事件裁決處最新公告第134波酒駕累犯名單及照片，指出每張都是年輕照，質疑失真；市警局長李文章（圖）表示，將改截圖員警密錄器的影像，作為公布照片。（中市府提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年4月15日
台中市議會15日召開定期會進行專案報告，有議員質詢時，秀出台中市交通事件裁決處最新公告第134波酒駕累犯名單及照片，指出每張都是年輕照，質疑失真；市警局長李文章（圖）表示，將改截圖員警密錄器的影像，作為公布照片。（中市府提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年4月15日
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（中央社記者趙麗妍台中15日電）酒駕新法規定公告酒駕累犯者姓名、照片，台中市議員陳文政今天指出，每張都是年輕照片，和現實出入大，質疑照片失真。警察局長李文章說，將擷取密錄器影像公布，達嚇阻目標。

台中市議會今天召開定期會進行專案報告，有關交通事故、酒駕案件及酒駕致死率，警察局和交通局提出通盤檢討及改善計畫。

國民黨市議員陳文政質詢時，秀出台中市交通事件裁決處最新公告第134波酒駕累犯名單及照片，他表示每張照片都是年輕照片，和現實出入大，公布酒駕慣犯照片的用意是防範酒駕再發生，照片失真就失去公告意義。

李文章表示，酒駕累犯照片應以酒駕當時的狀況，將改截圖員警密錄器的影像，作為公布的照片。

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警察局說明，為利公告作業，裁決處提案由警察局提供違規人錄影的正面截圖照片，此案已在1月22日台中市道安會報決議通過，警察局將配合提供所需資料。

台中市交通事件裁決處補充，針對酒駕累犯公告照片，將請警察局協助提供酒（毒）駕及拒測累犯的現場錄影截圖畫面，作為公告資訊。（編輯：吳素柔）1140415

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