台中山城賞螢季登場湧車流 東勢警規劃交通疏導

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（中央社記者趙麗妍台中15日電）台中東勢區、新社區為賞螢熱區，因應賞螢驟增車流與易壅塞路段，東勢警分局在4月12日至27日活動期間，規劃交通疏導，維持活動路線車流順行。

台中東勢區及新社區好山好水繁殖大批螢火蟲，每年4、5月份賞螢旺季，常引來許多民眾旅遊；賞螢季期間容易產生停車位不足及車輛壅塞狀況，因應賞螢驟增車流與易壅塞路段，東勢警分局規劃交通疏導。

警方指出，4月12日至27日活動期間，規劃交通疏導崗平日3處、假日11處，由員警全力執行交通疏導勤務，並協調東勢林場聘請義交協勤疏導，共同維持活動路線車流順行。

警方建議行車路線，市區往東勢方向，台3線豐勢路經東勢大橋，右轉豐勢路接勢林街到達東勢林場；由苗栗往東勢，可走台3線東蘭路左轉勢林街到達東勢林場。

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警方提到，若由東勢往市區，東勢林場到勢林街接東勢區豐勢路，左轉東勢大橋然後接石岡區豐勢路，接明德路，或是東勢林場，勢林街接東勢區豐勢路，右轉東蘭路左轉石城街右轉石岡區豐勢路；由東勢往苗栗，則是右轉東環街、右轉東蘭路，經卓蘭大橋到苗140縣道。

東勢林場派員定時巡視停車場，如停車場將滿時即通報警方，透過警廣呼籲民眾轉往鄰近停車場轉乘大眾運輸（諸如公車或遊覽車接駁等），避免陷入車陣。（編輯：陳仁華）1140415