台中男子母親疑心臟病發 警車開道助送醫

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（中央社記者蘇木春台中16日電）台中謝姓男子日前載母親就醫途中，母親疑似心臟病發，他路過見警局便上前求助，員警立即駕駛警車鳴笛開道，協助3分鐘內就醫，謝母經治療後無生命危險，謝男也向警方致謝。

台中市警局第三分局今天表示，東區分駐所3月29日晚間9時多，突有1輛銀色自小客車緊急停靠派出所前，謝姓男子神色慌張從駕駛座奔入所內，表示他的母親心臟病發情況危急，請警方協助爭取就醫時間。

值班員警見狀立即發動警車，並開啟警示燈鳴警笛，協助這對母子前往醫院，儘管當時已近深夜，市區仍有不少車流，原本約需10多分鐘路程，僅花3分鐘便抵達醫院。

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經警方了解，謝男的母親當晚突然感覺身體不適，前往醫院途中疑似心臟病發，男子途中見派出所，便上門求助。謝母順利送醫後，經治療無生命危險，謝男事後也向警方協助致謝。

警方提醒，近期氣候變化仍大，民眾應適時增減衣物，若遇突發健康狀況，應優先撥打119尋求協助。（編輯：吳素柔）1140416