日本神戶市訪桃園踩點拍片 盼拓展雙城夥伴關係

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（中央社記者吳睿騏桃園20日電）桃園市觀旅局今天表示，日本神戶市觀光局訪桃園展開景點踩線拍攝與交流，雙方就修學旅行考察、馬拉松互送跑者宣傳活動及媒體行銷等討論，打造緊密國際觀光夥伴關係。

桃園市政府觀光旅遊局發布新聞稿指出，桃園與神戶為觀光合作城市，神戶市觀光局18日抵台後與桃園市觀旅局展開交流會議，討論雙方今年合作事項，訪問行程在今天結束。

觀旅局表示，雙方今年合作事項，包括籌劃桃園至神戶進行修學旅行考察訪問、神戶馬拉松與桃園馬拉松在雙方城市的相互宣傳送客及跑者互訪規劃、在對方城市燈節的設攤設燈討論，以及直航後在觀光推廣、媒體合作等拓展雙城宣傳效益。

神戶市觀光局還實地走訪桃園觀光亮點，觀旅局指出，例如到南門市場品嚐水煎包、飯糰及燒餅等傳統庶民早餐文化，到客家茶文化館六國茶室感受台式茶飲文化。

另外，走訪大溪老街與源古本鋪等，了解桃園在歷史場域修復與傳統文化保存；體驗台灣廟會神將陣、鑼鼓演奏等陣頭文化；也考察桃園運用機場與高鐵資源發展觀光旅遊廊帶，打造便利旅遊路線。

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觀旅局表示，神戶市觀光局此行也包含宣傳影片拍攝計畫，準備把在桃園市所見所感拍錄後帶回日本，向神戶市民展現桃園獨有的城市魅力與文化風貌，鼓勵神戶更多市民搭乘直航班機造訪桃園，實現雙城觀光互訪的願景。

桃園市觀光旅遊局代理局長王麗娟指出，神戶市觀光局此行展現對台日地方政府交流的高度重視，未來將透過合作攜手擘劃觀光共榮新藍圖，從城市交流到文化互動，一步步邁向國際觀光城市舞台，讓更多人看見台灣、愛上桃園。（編輯：戴光育）1140420