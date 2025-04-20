苗栗桐花祭開跑 邀入山林賞景體驗客家文化

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（中央社記者郭宣彣苗栗縣20日電）4月桐花盛開，苗栗縣政府舉辦「2025桐花祭－桐趣行尞苗栗」開幕活動，客委會副主委邱星崴出席表示，邀請民眾到苗栗，走入山林賞花賞景，體驗客家文化與自然美景。

苗栗縣政府文化觀光局今天舉辦「2025桐花祭－桐趣行尞苗栗」開幕活動，邱星崴、苗栗縣副縣長邱俐俐、苗栗縣文化觀光局長林彥甫、造橋鄉長徐連斌等人出席，並於現場進行祈福儀式，共為桐花祭活動揭幕。

邱星崴指出，今天很開心到桐花祭現場，客委會長期支持桐花祭活動，讓更多民眾認識桐花之美，也期盼透過活動推廣，邀請各地民眾共同走入山林，感受桐花等自然美景，也帶動地方觀光。

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邱俐俐表示，感謝客委會長年支持，苗栗山區桐花每年4、5月如雪綻放，是具代表性的賞桐地點之一，桐花祭從民國91年開辦至今，已成為苗栗春季觀光重點活動，帶動地方文化與觀光能量。

林彥甫指出，今年活動串聯苗栗、三義、造橋、銅鑼、南庄等5公所，即日起推出系列賞桐行程至5月11日止，除賞花外，也藉此活絡社區能量，推廣在地農特產品與青創商品，讓民眾賞桐之餘，深度認識苗栗之美。（編輯：戴光育）1140420