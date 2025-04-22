北市抽驗批發市場蔬果 辣椒、苦瓜農藥超標

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（中央社記者劉建邦台北22日電）台北市市場處今天表示，抽驗批發市場販售蔬果共1228件，農藥殘留超標有71件，品項分別為辣椒、苦瓜、敏豆，因辣椒為加強檢驗品項，其餘2項僅少數不符合規定。

台北市政府市場處發布新聞資料指出，公布3月監測批發市場蔬果農藥殘留監測結果，抽驗1228件蔬果，71件不符合規定，銷毀重量1萬5531公斤，並加強檢驗高風險農產品。

市場處表示，3月抽驗北市批發市場蔬果有71件不符合規定，主要不合格品項為辣椒、苦瓜、敏豆，原因是辣椒為加強抽驗品項，另外苦瓜、敏豆僅3件不合格，比例少，將持續觀察。

此外，此次進場蔬果經抽驗不合格，台北農產公司已禁止交易並暫停當天供應人其餘供應代號同品項蔬果拍賣，經取樣檢驗合格後才會拍賣，如檢驗不合格，則報廢銷毀。

市場處指出，台北市第一、二果菜批發市場由北市府委託北農經營管理，為維護民眾食用生鮮蔬果安全，每天對進場拍賣果菜進行抽驗農藥殘留，並於拍賣前完成判定檢驗結果。

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市場處表示，每年補助北農購買檢驗耗材，預計檢驗量能達1萬3000件，防堵農藥超標農產品流入市面，北農也會加強檢驗不合格品項，把抽驗結果資訊回饋農政單位，和函知違規供應單位改善與通知當地縣市政府、農政主管機關進行源頭用藥輔導。

另一部分，市場處指出，每年12月至隔年4月是洋蔥產節，主要產區在屏東、高雄、雲林及彰化，洋蔥含維生素C等營養豐富蔬菜，提醒民眾選購時，挑選球形完整、堅實、乾燥且無萌芽為佳，購買後放在陰涼乾燥、通風處，不要放在冰箱冷藏，才能品嚐洋蔥最原始風味。（編輯：張銘坤）1140422