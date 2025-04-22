屏菸「超能盒電站」特展 懷舊電玩免費體驗

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（中央社記者黃郁菁屏東縣22日電）屏菸1936文化基地推出「超能盒電站」特展，展出經典紅白機等復古遊戲機台，讓5到7年級生重溫兒時電玩遊戲，也讓孩子體驗父母童年，即日起至5月18日免票入場。

「超能盒電站」策展社團「古老電玩公仔分享」版主李瑞生表示，以前很多社團團友都說屏東是電玩沙漠，首次在屏東舉辦為期1個月老電玩展，準備20組復古電視與老遊戲機，讓人透過各種經典電玩，重溫舊時與遊戲共度的美好時光。

屏東縣政府文化處表示，「古老電玩公仔分享」社團成立的初衷，是發現眾多5、6年級生非常懷念40年前擁有的第1台紅白機，所以李瑞生開始在市面收購別人不要的老電玩；或許其他人認為是垃圾，對李瑞生而言卻是寶，他每當空閒就認真整理老電玩。

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文化處表示，經典紅白機、超級任天堂等，對5到7年級生來說是兒時回憶殺，屏菸1936文化基地10號倉庫即日起至5月18日，展出「超能盒電站」特展、免票入場，讓大朋友重拾童心、小朋友也能一起玩樂，體驗爸媽童年遊戲。

文化處提及，新潮復古風「超能盒電站」以「盒玩+電玩」為主題，盒抽驚喜與營造懷舊遊戲氛圍，集結經典遊戲機台，包括超級復古紅白機、超級任天堂、超珍稀遊戲卡帶等，搭配傳統映像管電視，瑪莉歐兄弟、小蜜蜂、小精靈多款經典遊戲供民眾免費體驗。（編輯：吳素柔）1140422