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民雄魚塭變身魚罐頭咖啡館 吸引奈良美智光顧

2025/4/22 14:57（4/22 16:08 更新）
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嘉義縣民雄鄉魚罐頭咖啡館吸引日本藝術家奈良美智兩度光臨，咖啡館以獨特的設計風格，迅速在社群上引起討論。中央社記者蔡智明攝 114年4月22日
嘉義縣民雄鄉魚罐頭咖啡館吸引日本藝術家奈良美智兩度光臨，咖啡館以獨特的設計風格，迅速在社群上引起討論。中央社記者蔡智明攝 114年4月22日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣22日電）架構在魚塭上的嘉縣民雄魚罐頭咖啡館，吸引日本藝術家奈良美智兩度光臨；縣長翁章梁今天前往探訪，吃肉粽搭配特調咖啡，直說有創意，並稱讚環境讓人感到自在悠閒。

魚罐頭咖啡館隱身於民雄鄉田野之間，愛魚的老闆翁哲偉與綽號「罐頭」的妻子陳冠伶共同創立，店外沒有顯眼招牌，但憑藉獨特設計風格，讓咖啡廳迅速在社群軟體引起討論。

翁哲偉家中原本是做水族館的，就把水族館的概念用到咖啡廳，咖啡廳直接架構在魚塭上；翁章梁接受媒體聯訪表示，咖啡廳旁邊就是稻田，還可餵魚，非常自在悠閒，來此可以將腳步放慢，讓心情沉靜下來。

翁哲偉自豪說，日本藝術家奈良美智（Yoshitomo Nara）曾兩度光臨；對此翁章梁表示，咖啡館非常有創意，今天特別來鼓勵這對年輕夫婦，年輕人創業是非常困難的；他誇張地說，「年輕人創業失敗率高達99%」，這家店已經開了11年，非常不容易。

翁章梁認為，老闆利用他的創意，在網路世界行銷宣傳，不管店是開在多偏僻的地方，從每個人的手機上都看得到；網路讓年輕人創業變得更有競爭力，期待翁哲偉夫婦未來在其他地方可以設分店。

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嘉義縣勞工暨青年發展處表示，魚罐頭咖啡廳主打「燒肉粽配咖啡」組合，每日限量供應，由老闆娘的母親手工製作，內餡用料紮實，淋上特製醬油並以九層塔點綴，視覺與味覺兼具。

勞青處指出，此處是嘉義縣「青創培力站」的課程場域之一，為青年創業者交流與分享經驗的平台，歡迎青年朋友前來拜訪，或加入青創培力站，認識更多優秀嘉義創業夥伴。（編輯：郭諭儒）1140422

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嘉義縣長翁章梁（前左1）22日前往民雄鄉魚罐頭咖啡館，在老闆翁哲偉（前左2）陪同下，品嚐店裡招牌肉粽搭配特調咖啡，直說有創意。中央社記者蔡智明攝 114年4月22日
嘉義縣長翁章梁（前左1）22日前往民雄鄉魚罐頭咖啡館，在老闆翁哲偉（前左2）陪同下，品嚐店裡招牌肉粽搭配特調咖啡，直說有創意。中央社記者蔡智明攝 114年4月22日
嘉義縣民雄鄉魚罐頭咖啡館架構在魚塭上，腳下可見鯉魚游來游去。中央社記者蔡智明攝 114年4月22日
嘉義縣民雄鄉魚罐頭咖啡館架構在魚塭上，腳下可見鯉魚游來游去。中央社記者蔡智明攝 114年4月22日
嘉義縣民雄鄉魚罐頭咖啡館以獨特的設計風格吸引人潮，老闆娘陳冠伶（圖）有高超的咖啡拉花技巧，一下子就拉出一條魚。中央社記者蔡智明攝 114年4月22日
嘉義縣民雄鄉魚罐頭咖啡館以獨特的設計風格吸引人潮，老闆娘陳冠伶（圖）有高超的咖啡拉花技巧，一下子就拉出一條魚。中央社記者蔡智明攝 114年4月22日
翁章梁
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