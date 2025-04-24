藝術陪伴助偏鄉 竹縣桃山國小生微笑畫希望起點

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（中央社記者郭宣彣新竹縣24日電）「藝術陪伴計畫─微笑美術館」助偏鄉，新竹縣桃山國小今天舉辦成果展，校長蘇美娟指出，透過公益協助，讓學生能有新的學習領域與訓練，提升對藝術素養與創造力。

「藝術陪伴計畫─微笑美術館」今天舉行公益記者會，現場除展出孩童繪畫作品，還有桃山國小學生合唱樂曲表演，學生用天籟歌聲表達感謝社會的協助。

蘇美娟表示，偏鄉教師缺乏，藝術陪伴計畫透過專業藝術教學能讓孩子提升學習力，藉由藝術家以一對一方式陪伴學生學習，如此可引導孩子探索自我，挖掘獨特潛能。

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她說，此次學生也進行繪畫創作，主題為呈現生活中的微笑，透過孩子筆下的場景，不僅呈現純真的情感，也讓教師得以深入了解孩子的內心世界，進而獲得教學上的成就感與共鳴。

推動活動的豐邑集團總經理邱崇喆接受媒體訪問指出，期盼讓孩子學會以微笑面對生活的挑戰，也在畫紙上展現生命力與創意，這不僅是一趟藝術之旅，也是愛與分享的實踐，盼讓藝術種子能深耕教育。（編輯：戴光育）1140424