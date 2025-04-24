加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國居住證與定居證有何不同 差異一次看懂
首頁 / 地方

藝術陪伴助偏鄉 竹縣桃山國小生微笑畫希望起點

2025/4/24 17:13（4/24 18:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
豐邑集團為新竹縣桃山國小提供藝術教學師資，校方24日表示，感謝公益協助，讓學生能有新的學習領域與訓練，提升對藝術素養與創造力。中央社記者郭宣彣攝 114年4月24日
豐邑集團為新竹縣桃山國小提供藝術教學師資，校方24日表示，感謝公益協助，讓學生能有新的學習領域與訓練，提升對藝術素養與創造力。中央社記者郭宣彣攝 114年4月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣24日電）「藝術陪伴計畫─微笑美術館」助偏鄉，新竹縣桃山國小今天舉辦成果展，校長蘇美娟指出，透過公益協助，讓學生能有新的學習領域與訓練，提升對藝術素養與創造力。

「藝術陪伴計畫─微笑美術館」今天舉行公益記者會，現場除展出孩童繪畫作品，還有桃山國小學生合唱樂曲表演，學生用天籟歌聲表達感謝社會的協助。

蘇美娟表示，偏鄉教師缺乏，藝術陪伴計畫透過專業藝術教學能讓孩子提升學習力，藉由藝術家以一對一方式陪伴學生學習，如此可引導孩子探索自我，挖掘獨特潛能。

google news透過 Google News追蹤中央社

她說，此次學生也進行繪畫創作，主題為呈現生活中的微笑，透過孩子筆下的場景，不僅呈現純真的情感，也讓教師得以深入了解孩子的內心世界，進而獲得教學上的成就感與共鳴。

推動活動的豐邑集團總經理邱崇喆接受媒體訪問指出，期盼讓孩子學會以微笑面對生活的挑戰，也在畫紙上展現生命力與創意，這不僅是一趟藝術之旅，也是愛與分享的實踐，盼讓藝術種子能深耕教育。（編輯：戴光育）1140424

#新竹縣
#豐邑
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：