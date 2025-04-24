高雄團訪北九州市 林欽榮：智慧城市等領域互學共榮

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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）高雄市副市長林欽榮近日率團拜會日本北九州市政府，了解北九州產學合作及智慧領域發展。林欽榮表示，未來雙方有共識在智慧城市、觀光文化等多元領域深化夥伴關係，攜手邁向永續城市願景。

林欽榮一行拜會日本北九州市政府，北九州市長武內和久表示，期盼未來在半導體、經濟產業及觀光領域與高雄進行交流，建立良好合作夥伴關係。

此外，林欽榮也率隊參訪北九州學術研究園區（KSRP－Kitakyushu Science and Research Park），此園區是北九州市政府與產學研合作的重要平台，其下轄產學推進機構（FAIS）作為園區管理單位。

林欽榮表示，因應台積電及高科技產業落地高雄帶動人才需求，高市府與國內陽明交大、清大及在地高雄等多所頂尖大學合作，打造國家重點領域校際研教園區，藉此行深度了解北九州投入資源發展產學研究城的遠見。

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林欽榮說，盼透過此次交流，後續更深化與北九州在智慧城市、產業、文化觀光等領域合作方向，並促成台日雙方在智慧城市與產研合作互學共榮。

高市府團隊此行也參訪FAIS下的智慧型機器人團隊，此團隊長期參與世界機器人大賽等國際賽事，曾榮獲6次世界冠軍，近年將AI、低耗能晶片與機器人整合應用於長者照護、服務、災害救援等場域，展現北九州在此領域堅強實力。（編輯：陳仁華）1140424