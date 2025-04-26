高雄接遺體禮車違停遭拖吊 警：難辨別依法移置

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（中央社記者洪學廣高雄26日電）高雄一輛接送遺體禮車昨天違停人行道，在等待遺體送達時，遭拖吊業者拖走。交通警察大隊指出，因車輛和車籍未標接體用途，警方依法拖吊移置，且管理員通知時已上架完畢。

高雄市政府警察局交通警察大隊今天上午指出，員警與市府委外民營拖吊車昨天中午12時38分巡查至新興區中正二路192號前，發現一輛自小客車在人行道違規停車，且因車輛未特別標示供接體使用，外觀與一般車輛無異。

經警用電腦查詢，也為一般私人所有自小客車，無法辨別為接體車，因此依道路交通管理處罰條例第56條1項1款「在禁止臨時停車處所停車」舉發取締，並對車輛執行拖吊移置。

警方表示，雖然車輛被拖上吊車後，大樓管理員出來告知車輛是在等待接送遺體，但因拖吊作業已結束，且拖吊車駛離時，駕駛人仍未到場，故依規定將車拖吊返回八德拖吊場保管。

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警方補充，車輛在人行道違規停車，已妨害往來行人通行安全；另管理員出來告知時，車輛已上架完畢，依據拖吊作業程序，汽車車主或駕駛人於違規車輛未拖吊移入行駛車道前到場，可當場舉發並停止移置放車，但此案直至拖吊車駛離時，駕駛人仍未到場，故依規定將車輛拖吊返場。

警方表示，依據道路交通安全規則第113條規定，消防車、警備車、救護車、工程救險車、外交部禮賓車、公用事業機構工程車、垃圾車及傳遞郵件電報等車輛，執行任務時，其臨時停車及停車地點得不受前二條限制。此外，接體車並非上述規範特定車輛，因此臨時停車及停車時仍須遵守相關規定。（編輯：李錫璋）1140426