新北市美術館秀300秒煙火 光雕為建築披上新衣

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（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市美術館開館系列活動首日，今晚在戶外園區施放300秒的煙火秀，點亮鶯歌夜空。文化局表示，光雕展演、主題市集將持續開啟週末的藝術盛典，明天（27日）還有馬戲互動同樂。

新北市美術館今晚舉行開館系列活動啟動儀式，文化局以新聞稿表示，煙火秀於新北市美術館戶外園區登場點亮鶯歌夜空，為週末的藝文盛會揭開序幕。

文化局表示，今天的主題市集包括農會通廊、鶯歌老街等，集結風味美食與文創好物；國立台灣藝術大學音樂系、舞蹈系表演打擊樂等，透過音樂、舞蹈、說書與觀眾互動，呈現跨界藝術的多元樣貌。

文化局說，視覺盛宴晚間緊接登場，建築光雕展演以「傾聽生機」為主題貫穿全場，新北市美術館化身為會光影有機體，展現當代藝術與建築對話的生命力，也為建築披上光影新衣，呈現城市夜間的新色彩。

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壓軸登場的300秒煙火秀以「藝鳴新聲」為主軸，文化局表示，透過精心編排星芒、蜿蜒煙火軌跡、色彩、金銀瀑布煙火，詮釋新北市美術館的「新生、旅程、色彩、融合、展望」。

新北市美術館開館系列活動，自26日至6月1日，每逢週六、日登場。文化局表示，明天（27日）也將有豐富節目輪番上陣，包括「基進城市」藝術家座談、「馬戲之門」帶來狂歡馬戲遊樂場，以高互動性的馬戲遊戲打造親子同樂舞台。（編輯：李亨山）1140426

新北市美術館推出開館系列活動，其中夜間上演的建築光雕展演把美術館建物變成光影有機體，呈現當代藝術與建築對話的生命力。（新北市文化局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年4月26日

新北市美術館開館系列活動開跑，26日晚間在戶外園區為民眾送上為時300秒的璀璨煙火秀，點亮夜空。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年4月26日