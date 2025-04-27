19年未調整公車運價 基隆市啟動審議委員會

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（中央社記者王朝鈺基隆27日電）基隆市公車處累計虧損近新台幣20億元，但運價已19年未調整，仍停留在1段票16元，基隆市政府啟動運價審議委員會，期望在今年中旬完成運價審查，年底前公告運價。

基隆市政府歷年來都由交通處、教育處、社會處等單位編列經費，補貼部分運價及票價，但公車處至今仍累積虧損達近20億元，連帶使得公車因老舊等問題不時故障引起民怨，其中問題之一在於19年未調整運價，仍停留在1段票16元。

市府交通處今年邀請專家學者，啟動運價審議委員會，4月召開第1次工作小組會議，審議公車處提報資料後，請公車處提供更精準的運價計算方式再提交審查，運價審議委員會期望年中完成運價審查後，年底前公告運價。

無黨籍基隆市議員陳冠羽今天表示，所謂「運價」不等於「票價」，運價是指公車每段票花費的成本，「票價」則是民眾搭公車實際付出的金額，以台北市為例，去年1段票的票價是15元，但實際運價是25.311元，中間差額10餘元由台北市政府補貼。

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陳冠羽指出，要改善公車處財務體質，就要讓運價審議委員會真正運作，釐清基隆市公車究竟行駛1段票要花多少錢，透過補貼運價和票價差額，不要再是「載一個人，虧一筆錢」。

公車處長鄭永陽指出，基隆市公車每年約有1800萬人次搭乘，顯見對市民的重要性及必要性，調整運價可有效穩健公車處的財政體質，進而讓公車處有餘力改善軟硬體，例如修繕候車亭、預約到站服務等，提供市民更好服務品質。（編輯：方沛清）1140427