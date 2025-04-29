台中騎士閃避犬隻撞電桿亡 警籲飼主妥善看管寵物

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（中央社記者趙麗妍台中29日電）台中市東勢警分局統計，113年發生22件動物竄出車道的事故，其中有機車騎士為閃避犬隻，撞擊路旁電桿後身亡。警方調查，這類事故多與飼主未妥善看管寵物有關，飼主應善盡責任。

台中市東勢警分局今天透過文字稿指出，東勢區、石岡區主要道路為省道台3線及台8線，路幅寬敞且夜間及清晨時段車流量少，駕駛人提高車速造成反應時間不足，新社區多農用道路，路幅狹窄、視線不佳，如遇動物突然自路旁竄出，駕駛人難以即時減速或閃避，極易導致交通意外。

警方說明，近期因飼主疏於照顧管理寵物，犬隻掙脫牽繩或突然暴衝導致意外事故的案例頻傳，若飼主疏縱動物造成交通事故或妨害交通，將依道路交通管理處罰條例第84條規定舉發，處以300元以上600元以下罰鍰。

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台中地方法院113年度交訴字第221號刑事判決中，一名飼主未拴緊犬隻，導致機車騎士撞擊衝出路面犬隻後倒地身亡，法院認定飼主過失致死罪成立，判處有期徒刑6月，並須賠償死者家屬損害。

東勢警分局提醒用路人，如發現流浪貓狗出沒於道路影響交通，可撥打1999市民服務專線，通報權責單位協助友善捕捉與妥善安置。飼主秉持負責任的態度落實寵物管理，駕駛人遵守道路速限。（編輯：張銘坤）1140429